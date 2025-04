Él es ‘El Toque’ el tiktoker que desató la locura en Medellín con su presencia

La red social TikTok ha permitido sacar a relucir los talentos den miles de jóvenes en el mundo, uno de ellos conocido como ‘El Toque’ quien actualmente acumula 1′3 millones de seguidores en la plataforma china, mismo que está de visita en Medellín y se ha vuelto viral por sus clips en la capital de Antioquia.

Luego de hacer una fonomímica de la canción ‘La Ruta’, de los artistas urbanos, Haquil, Valentino y Jeison; este joven panameño de 17 años estalló por completo las redes, tanto así que ya es mundialmente conocido como ‘El Toque’, hasta el punto que sus videos ya acumulan treinta millones de ‘Me Gusta’.

Su imagen aterrizó en otras plataformas como Kick, luego de que el streamer WestCol lo mencionara en uno de sus directos, extendiendo aún más su reconocimiento. Por esta y otras razones, el también creador de contenido ‘Mr. Stiven TC’, decidió traérselo para ‘Medallo’, pagándole los vuelos y la estadía a él y su equipo de trabajo, acción que complementó con la promesa de que le iba a regalar un iPhone 16 PRO MAX, para que siga con su trabajo como influenciador.

