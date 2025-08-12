Levy Rincón defendió a Petro de quienes señalan al presidente de estar detrás del atentado a Miguel Uribe

Tras la muerte del senador y exprecandidato presidencial Miguel Uribe, son muchas las opiniones que han salido a relucir, algunas de ellas provenientes de figuras públicas de izquierda como Levy Rincón, youtuber y director del programa ‘Al Fondo a la Izquierda’ de la Radio Cadena Nacional, quien salió en defensa de Gustavo Petro de quienes culpan al mandatario de este magnicidio.

PUBLICIDAD

Tras emitir unas polémicas declaraciones en ‘X’ relacionadas con el deceso de Uribe Turbay, por las que no lo están rebajando de “miserable” ; Rincón lanzó un nuevo episodio de su programa digital ‘Notiparaco’, en el que no solo arremetió contra varios candidatos a portar la banda presidencial en 2026 como Vicky Dávila y Abelardo de la Espriella; también hizo un resumen de los avances de la Fiscalía en la investigación por el atentado a Uribe, dentro de ellos la captura de 6 personas relacionadas con el hecho que se presentó el pasado 7 de junio en el sector de Modelía en Bogotá.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> Así fue la llegada del cuerpo de Miguel Uribe al Capitolio Nacional y la instalación de la Cámara ardiente

Miguel Uribe - Levy Rincón

Adicionalmente, Levy hizo uso de su espacio en la web para mandarle un duro mensaje a las figuras políticas que señalan a Petro de tener algo que ver con este reprochable acto que acabó con la vida de Uribe Turbay tras luchar en la Fundación Santa Fe durante más de dos meses:

“Están sacando provecho de la lamentable situación que vive la familia de Miguel Uribe Turbay y están sacando partido político de allí; y algunos se atreven a culpar a Gustavo Petro de esta situación, diciendo que todos saben quién fue el autor intelectual del crimen, diciendo que todos saben que es culpa del presidente de la República y diciendo que todos saben quién dio la orden”, afirmó a Rincón.

“La ultraderecha colombiana que ya está en campaña presidencial y que ya quiere llegar a la Presidencia el próximo 26 de mayo, en primera vuelta, como dijo Vicky Dávila; está viendo la forma de sacarle provecho a esto y de meterle odio a los colombianos diciendo que esto es culpa de la izquierda. (...) El mismo cuento de siempre en el que venden temor, en el que venden miedo, y después ofrecen seguridad, y después ofrecen plomo”, añadió.