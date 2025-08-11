No bajan de “miserable” al petrista Levy Rincón por burlarse de Miguel Uribe tras su muerte

Tras más de dos meses de ser víctima de un atentado en la localidad de Fontibón, el senador y precandidato a la Presidencia, Miguel Uribe Turbay partió de este mundo terrenal, en la madrugada de este lunes 11 de agosto; deceso que ha generado una ola de reacciones, tanto de quienes prometen honrar su legado, como de los que no estaban de acuerdo con sus ideologías y acciones, dentro de ellos Levy Rincón, director del programa ‘Al Fondo a la Izquierda’ de la Radio Nacional de Colombia.

La Clínica Santa Fe de Bogotá, en cabeza de su director General de la institución, Henry Gallardo, y el director Médico, Adolfo Llinás, fue la encargada de confirmar esta noticia mediante un comunicado en el que expresaron: “El equipo a cargo del cuidado del señor Uribe Turbay en todas las áreas de la institución trabajó incansablemente durante más de dos meses desde su ingreso gravemente herido. A pesar de todos los esfuerzos, es un triste desenlace, por lo cual nos solidarizamos con toda la familia Uribe Turbay en estos momentos de profundo dolor”

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> “El mal todo lo destruye, mataron la esperanza”, reacción del expresidente Álvaro Uribe a muerte del senador Miguel Uribe

Presidencia se pronunció por el fallecimiento de Miguel Uribe. (Redes sociales Miguel Uribe)

Tras esta misiva fueron muchas las figuras públicas que salieron a manifestarse sobre el fallecimiento de Uribe Turbay, dentro de ellos Rincón, quien despertó una gran indignación con sus palabras expresadas en la red ‘X’, donde acumula 718.000 seguidores.

“¿Lamentable su muerte? Sí ¿Elevarlo a prócer de la patria y héroe nacional? No, ¡Que en paz descanse el que nunca hizo absolutamente un culo por los pobres del país!“, fueron las palabras de Rincón que despertaron una oleada de comentarios en su contra.

“Miserable zurdo prepago; respete los muertos”, “La muerte de cualquier ser humano debería ser un momento para la reflexión y el respeto, no para exhibir odio ni ajustar cuentas ideológicas. La humanidad se demuestra incluso con quienes piensan distinto; perderla, solo nos pone al nivel de los que criticamos”, “Por ese tipo de comentarios es que hoy estamos lamentando la muerte del senador Miguel Uribe”, “Qué tristeza y soledad hay en tu corazón. Dios te bendiga y te dé alegría para que dejes ese resentimiento”, “Ahí se equivoca Levy, el mensaje debe ser otro, a pesar de lo que representaba ese señor, no es necesario hacer ese tipo de conclusiones”, y “Levy, no tenemos que ser como ellos”, fueron algunas de las reacciones.