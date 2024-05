“Da impotencia”: Alzate busca a mujer víctima de inseguridad en Bogotá para ayudarla

El cantante de música popular Jorge Andrés Alzate, conocido solo como ‘Alzate’, mostró recientemente su indignación por un caso de hurto que tuvo lugar en la ciudad de Bogotá, en pleno Día de la Madre. El intérprete de ‘Mi Venganza’ le pidió ayuda a sus seguidores para contactar urgentemente a la víctima.

El pasado domingo 12 de mayo, se viralizó un clip en el que se evidenció el modus operandi de unos delincuentes, quienes, a bordo de una motocicleta, le arrebataron sus pertenencias a una mujer de la tercera edad. El acto resultó aún más reprochable, por el hecho de que los malhechores se le robaron hasta las flores que le habían dado a la fémina por su día.

Al respecto, el artista paisa hizo uso de sus redes sociales para pedirle a sus fanáticos que lo ayuden a contactar a la afectada, video que fue masificado por la cuenta de Tiktok del medio ‘La Región’ que ya supera las 150.000 visualizaciones:

“Me acabo de enterar de una noticia que da rabia y no lo digo, riéndome, lo digo de sarcasmo; la de la señora que le robaron las flores en el Día de la Madre; ¿Qué está pasado? Es ridículo, da impotencia, es una falta de humanidad y respeto hacia el adulto mayor”, expresó Alzate.