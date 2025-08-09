“Quienes deciden son los Chefs”, Michelle tras salvarse de ser eliminada en MasterChef

En la noche de este 8 de agosto, Masterchef Celebrity vivió una nueva eliminación, donde Valeria Aguilar, Caterin Escobar, Luisfer Hoyos, Mario Alberto Yepes, Michelle Rouillard, Raúl Ocampo y Patricia Grisales tuvieron que disputarse el cupo en la competencia. El difícil reto llegó tras la la victoria de Violeta Bergonzi en el reto de salvación y el regreso de Carla Giraldo.

Si bien los últimos retos de eliminación habían sido libres, esta vez el jurado llegó con un reto especifico: hacer una buena changua, rompiendo la expectativa de un plato libre. Después de la presentación de todos los famosos en riesgo, Raúl Ocampo, Mario Alberto Yepes y Michelle Rouillard quedaron en la cuerda floja.

La falta de sal en su plato “Un recuerdo cundiboyacense” terminó costándole la estadía a Yepes, quien se convirtió en el más reciente eliminado de la décima temporada. No obstante, Michelle le habría puesto a su changua pimentón, elemento que no lleva la tradiciónal receta, por lo que para muchos la salvaron de salir de la competencia por segunda vez.

En el momento que se anunció el eliminado, Michelle posteó algunas fotos de ese día y envió un mensaje para todos los que no la apoyan: “Bueno… seguimos en la competencia. La verdad, por un momento pensé que me iba. Pero aquí quienes deciden son los chefs. Y por alguna razón, mi changua (y la de Raúl) la vieron mejor que la de Yepes. Así son las cosas en MasterChef", expresó.

Mientras que algunos de los comentarios que le dejan a la exreina son:"Qué pereza nuevamente verla esta semana en el programa“, ”Que falta de respeto para la changua y aún así “paso raspando”, "Segunda vez que salvan a Michelle en un reto que no cumple!“, ”Le robaron el mundial, le robaron MasterChef... Como van a salvar a alguien que hace un caldo con pimentón en lugar de changua."

¿Quiénes han sido eliminados de Masterchef Celebrity 2025?

Los eliminados de lo que ha corrido de la décima temporada de MasterChef han sido: Yesenia Valencia, Rodrigo Candamil, René Higuita, Luly Bossa, Andrea Guzmán y a la lista se sumo el icónico exfutbolista Mario Yepes, uno delos más queridos por el público y el sexto eliminado de la competencia.