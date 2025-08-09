Mario Alberto Yepes fue eliminado de MasterChef Celebrity por un descomunal descuido con la sal

ras la victoria de Violeta Bergonzi en el reto de salvación y el regreso de Carla Giraldo, MasterChef Celebrity vivió una intensa jornada de eliminación. A Valeria Aguilar, Caterin Escobar, Luisfer Hoyos, Mario Alberto Yepes y Patricia Grisales, quienes no brillaron en la salvación, se les sumaron Michelle Rouillard y Raúl Ocampo, enviados al reto final por votación de sus compañeros.

El jurado sorprendió a todos dando las reglas del reto de eliminación: hacer una buena changua, rompiendo la expectativa de un plato libre.

Patricia Grisales abrió la degustación con Changua para el guayabito, recibiendo elogios por su sazón. Michelle presentó Changua a la Maria del Mar, con buena base pero escasa leche. Raúl Ocampo arriesgó con una versión en espuma, dividiendo opiniones entre el jurado.

Luisfer apostó por su Changua chingona, con almojábana y huevo ponchado, que fue tan bien recibida que lo mandaron directo al balcón. Valeria Aguilar no convenció con su Changua bellaca, mientras que Caterin Escobar destacó con una versión saludable sin gluten.

El cierre fue de Yepes con Un recuerdo cundiboyacense, homenaje a su madre, pero la falta de sal podría costarle caro.

Al final, Raúl Ocampo, Mario Alberto Yepes y Michelle Rouillard quedaron en la cuerda floja. La falta de sal en su plato “Un recuerdo cundiboyacense” terminó costándole la estadía a Yepes, quien se convirtió en el más reciente eliminado de la séptima temporada.