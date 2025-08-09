Maluma fue robado durante su concierto en México, esta vez no fue su arete

Maluma llegó con su gira +Pretty+Dirty World Tour a Ciudad de México para dar su primera presentación en el Palacio de los Deportes. No obstante, el artista volvió a ser robado por parte del público, mientras se despedía de sus fans tras el show, le robaron una de sus pertenencias.

Por medio de sus redes sociales, los asistentes al concierto compartieron el momento que prontamente se hizo viral. En estos videos se ve como mientras se despide de su público mexicano le va dando la mano a sus fans, los que se encuentran en las barandas. En medio del recorrido, un asistente al que no se logró identificar le robó la gorra que tenía puesta el interprete de ‘Borro Cassete".

La reacción de Maluma fue de sorpresa, pero aun así continuo caminando y sonriéndole a su publico. Algunos de los comentarios en redes indicaban que esta gorra se la había dado otro fan para que le diera un autógrafo y que quizá no era uno de los accesorio de Maluma. Este hecho hizo que muchos recordaran el gracioso video en donde ya le había ocurrido esto al paisa, en el año 2012.

El recordado robo de la “arena” de Maluma en Bogotá

Maluma en sus inicios en el mundo de la música dejo icónicos momentos que hoy son considerados como memes, ya que solía postear tweets cómicos y como olvidar el robo de “la arena“. Este se dio durante La Mega Movistar Fest en en el parque Simón Bolívar de Bogotá en el año 2012, donde Maluma tuvo un espacio para su presentación.

El “Pretty Boy” estaba siendo entrevistado por una periodista, mientras se encontraban adelante de la multitud, en ese momento ya había ganado bastante reconocimiento, por lo que los asistentes intentaban acercarse a él.

Cuando la entrevista terminó, una persona haló el arete que tenía puesto el cantante. La reacción del artista fue inmediata, por lo que alertó a las personas que estaban presentes: “Me robaron una areta, me robaron una areta”, dijo, visiblemente molesto y adolorido por la manera como le quitaron el accesorio.