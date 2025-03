Maluma rompió en llanto en pleno concierto y contó la difícil etapa que está pasando en su vida

Maluma es uno de los artistas más reconocidos del género urbano en Colombia y actualmente está girando por varios países de Latinoamérica con su tour ‘Medallo En el Mapa’, aunque para el artista esta ha sido una de las etapas más importantes de su carrera musical, en uno de sus conciertos en Barcelona reveló que no todo en su vida es color rosa y comentó que lleva varios meses muy vulnerable por una serie de cosas que han sucedido en mi vida.

El cantante no pudo contentar las lágrimas en pleno concierto al comentar que tras el nacimiento de su hija París, todo ha cambiado en su vida y lo ha sensibilizado más, el cantante rompió en llanto y explicó las razones de su sensibilidad, dejando a varios de sus fanáticos conmovidos: “los hombres lloramos, desde que nació mi hija París la vida me cambió muchísimo, ahora realmente cuál es el sentido de mi vida. Quiero decirles que me siento en un profundo agradecimiento con ustedes, llevo unos meses muy vulnerables, pero eso no me hace débil, me hace más humano”.

La gira de Maluma sigue y además se ha viralizado mucho en redes sociales, donde muchos de sus seguidores afirman que han logrado cumplir el sueño de escuchar varias de las etapas de Juan Luis; en Colombia estos conciertos llegarán en el mes de mayo en el Estado El Campin y el Atanasio Girardot de Medellín.

¿Cuáles son los nuevos negocios de Maluma en Medellín?

Además de dedicarse a la música y ahora a la especial etapa de la paternidad, Maluma ha dejado ver que tiene varias habilidades para hacer crecer su capital y ahora, tiene un nuevo negocio alejado de la música. Se trata de Casa Eterna, un restaurante ubicado en Medellín que tiene enfoque en la gastronomía colombiana.

Maluma compartió en sus redes sociales parte de lo que es la experiencia que abre por primera vez el 3 de agosto en la ciudad de la eterna primavera. Maluma afirmó por medio de sus redes sociales que este nuevo proyecto es como un sueño para su familia: “Después de 3 años de trabajo sin parar, hoy abrimos las puertas de nuestra cultura, nuestra gastronomía y nuestro sabor al mundo entero. No podíamos hacer este sueno en otro lugar que no fuera Medellín, mi tierra Gracias infinitas a nuestros socios por creer en esta aventura”.