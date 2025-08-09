Juan Pablo Raba y Mónica Fonseca festejaron su aniversario con amoroso mensaje

Juan Pablo Raba y Mónica Fonseca son una de las parejas más sólidas y estables del entretenimiento colombiano. Ambos, con exitosas carreras en la actuación y el periodismo respectivamente, han logrado mantener su relación alejada de los escándalos mediáticos.

Corría el año 2008 con las grabaciones de la icónica novela ‘El Cartel de los Sapos’, lugar donde Juan Pablo y Mónica se conocieron. En ese momento no pasó gran cosa, pero para el 2011 llevaron su amor hasta altar y de allí nacieron sus dos hijos: Joaquín y Josephine.

Siempre que pueden, la familia Raba Fonseca comparte en sus redes sociales espacios de su vida, demostrando el fuerte vínculo que los une. Además de su vida profesional, cada uno continúa desarrollando sus proyectos, con Raba destacando en producciones internacionales y Fonseca consolidándose como una figura importante en la comunicación.

El amoroso mensaje de Juan Pablo Raba hacia su esposa, Mónica Fonseca

Por medio de su Instagram, el actor compartió un carrusel de imágenes junto a su esposa y sus hijos, acompañándola de una reflexiva pero amorosa descripción. En esta inicia diciendo que esos 14 años ha pasado de todo, momentos de mucha alegría, tristeza, errores y lecciones, pero que sobre todo esta el amor que se tienen.

“Hay mucho perdón, mucha paciencia, mucha generosidad.Hay preocupaciones, angustias y la certeza de que nunca volveremos a dormir 8 horas seguidas (...). Muchas discusiones, mucho crecimiento.Hay mucho de todo en 14 años juntos.Pero lo que más hay es amor.Del bueno, del que dura, del que se construye incluso cuando no tienes fuerza para poner un ladrillo más.Amor de ese que te enseña todos los días y te enfrenta a tus más oscuros demonios (...)”, señaló el actor.

Por su parte, Mónica compartió una imagen en donde están acompañados de sus hijos y respondió la pregunta de si después de 14 años siguen enamorados. Para ella es un sí rotundo, pero teniendo en cuenta que ese amor se viene transformando de muchas maneras.

“Chomps, my love, que sigamos amándonos a nuestro propio ritmo y manera. Y que este par de seres del amor sean testigos de nuestros aprendiz”, fueron las palabras con las que la presentadora y actriz finalizó su mensaje.