Mónica Fonseca recordó la prematura muerte de su madre y lloró junto a su esposo Juan Pablo Rabap e

El emotivo relato de Mónica Fonseca y a su esposo, el reconocido actor Juan Pablo Raba, cuando una destacada presentadora de la televisión colombiana recordó el doloroso episodio de su niñez en el que su padre le comunicó la pérdida de su madre. La confesión ocurrió en medio del podcast de Juan Pablo ‘Los hombres sí lloran’ donde la presentadora se abrió sobre uno de los momentos más difíciles de su vida.

Mónica Fonseca rompió en llanto al recordar a su madre fallecida

Con la voz entrecortada, la presentadora narró cómo su madre falleció a la temprana edad de 26 años. Tras el funeral, fue su padre, entonces con tan solo 24 años, quien asumió la dura tarea de darle la noticia. En un ambiente íntimo, en su hogar, después de regresar del cementerio, el joven padre se sentó junto a su hija para compartir la irreparable pérdida.

“Yo fui al cementerio, me dejan acercar un poquito y todo el mundo estaba conmovido”, recordó la presentadora, citando las palabras de su padre. “Para mi abuelo fue durísimo, para mi abuela (...) llegamos a casa y mi papá me sienta y me dice: ‘Mamá no va a volver’”.

Estas sencillas pero impactantes palabras resonaron profundamente en la presentadora, reviviendo la tristeza de aquel momento. La fuerza y la ternura de su joven padre al transmitir una noticia tan devastadora quedaron grabadas en su memoria.

La presentadora no pudo contener las lágrimas al recordar este pasaje de su vida, y su esposo, Juan Pablo Raba, visiblemente emocionado, la acompañó en este momento de vulnerabilidad. La pareja se fundió en un abrazo, compartiendo el peso de este recuerdo que marcó la vida de la presentadora desde su infancia.

Ese relato pone de manifiesto la fortaleza de un joven padre enfrentando una pérdida inmensa y la delicadeza con la que abordó la difícil conversación con su hija. La historia ha generado una ola de reacciones en redes sociales, donde los seguidores de la presentadora y de Juan Pablo Raba han expresado su solidaridad y admiración por la manera en que la presentadora compartió este íntimo momento.