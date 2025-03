Vanessa de la Torre salió de Colombia para irse al país en el que “conoció la libertad”; prometió no volver jamás

Hace 47 años, la ciudad de Cali vio nacer a una de las periodistas más reconocidas de Colombia, Vanessa de la Torre, mujer que es de las pocas que puede decir que trabajó en varias de las casas editoriales del país, dentro de ellas CNN en Español, Caracol Televisión, La W Radio y Caracol Radio. Justamente esta labor en los medios la ha llevado a visitar varios territorios del globo y recientemente preocupó a algunos de sus fans al revelar que llegará a un territorio que hoy en día tiene un conflicto con uno de sus vecinos.

Ya son 497.000 seguidores los que acumula De la Torre en su perfil de Instagram, perfil en el que compartió parte de lo que será su travesía a Oriente Medio, y lo hizo mediante varias de sus historias en las que reveló que había hecho una promesa así casi tres décadas de que no volvería a un territorio en específico.

En sus publicaciones, la mujer que hizo parte de la nómina de Noticias Caracol junto an Juan Diego Alvira, mostró varias fotografías de su paso por el aeropuerto justo cuando iba a abordar su vuelo a la ciudad de Tel Aviv, Israel, imágenes acompañadas de la frase: “Me prometí no regresar hace 27 años. Allá conocí la libertad y fui infinitamente feliz, Pero en la vida no se puede decir nunca. Aquí hoy”.

¿Quién era el esposo de Vanessa de la Torre?

Para mayo de 2024 se dio a conocer el fin del idilio entre Vanessa de La Torre y Diego Santos Caballero, familiar del expresidente Juan Manuel Santos, hombre con el que trajo al mundo a su única hija, Raquel. Cabe acotar que las partes mantienen una relación respetuosa por el bien de la pequeña y que Santos Castillo solo tiene palabras de elogio por lo que la caleña le brindó.