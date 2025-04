Periodista de ‘Tropicana’ denunció que fue drogada y robada en un taxi, “no le deseo esto a nadie”

La emisora Tropicana que hace parte de Caracol Radio, a diario se encarga de entretener a los oyentes con buena música, pero también con información a las primeras horas de la mañana, donde las risas tampoco se hacen esperar de la mano de la imitadora y periodista Gabriela Romero.

Gabriela Romero, además de su participación en la emisora ‘Tropicana’, también se ha destacado en ‘La luciérnaga’, que también hace parte de Caracol Radio, lo que ha traído consigo un amplio reconocimiento que también se transmite a través de sus redes sociales.

Sin embargo, durante sus más recientes apariciones, las noticias no fueron nada positivas para sus fans, luego de que Gabriela compartiera la situación de robo de la que fue víctima durante la noche del 23 de abril en Bogotá:

“Esta situación que me sucedió a mí en la noche, es algo que pasa día a día en la ciudad de Bogotá, te puede pasar a ti, a un familiar. El consejo es no sean inocentes, no crean en la buena fe de las personas y mucho menos de taxistas a la hora de la madrugada (…) Tomé a la ligera ese taxi, cuando me subí, me sentía bien, normal, para mi casita, a dormir, pero ya como en la mitad del trayecto me sentía muy muy extraña.

No me acuerdo en que momento le pasé la tarjeta al sujeto, ni mucho menos la cédula. Una situación que uno dice es en serio. Efectivamente, me drogaron porque primero no tomé nada, segundo porque no me acuerdo de absolutamente nada ni mucho menos cuando le pasé la tarjeta de crédito con mi cédula. Entonces este es un llamado a que desconfíen pidan en plataformas.

No le deseo esto a nadie, los síntomas son horribles, ganas de vomitar, larga de frenos, realmente me siento muy mal (…) en Bogotá ahora es así, desconfiar para todo lado", fueron las declaraciones expuestas por parte de la integrante de ‘Tropicana’.

Cabe resaltar que los compañeros de Romero expresaron su molestia frente a estos hechos, que, como fue mencionado por la periodista, suceden a diario en la capital colombiana, tanto en taxis como en carros por medio de aplicaciones.