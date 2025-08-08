Humorista de Caracol salió a felicitar a Mafe Cabal en su cumpleaños, “gracias por lo que hace por nuestro país”

Caracol Televisión es uno de los medios de comunicación con mayor acogida en el país, pues lleva más de dos décadas siendo parte de las mañanas, tardes y noches de los colombianos a partir de toda una serie de producciones de entretenimiento. Una de ellas es ‘Sábados felices’, un programa de humor que lleva más de 50 años al aire y del que hacen parte toda una de serie de recordadas figuras.

Una de las que sigue haciendo parte de la producción de humor y por ende, ha causado risas con el paso de los años es ‘Barbarita’, personaje que la vida César Corredor, alcanzando así una amplia acogida por parte de los televidentes. Sin embargo, más allá de la pantalla chica, el comediante ha dado de que hablar a través de sus redes sociales, donde termina siendo bastante activo, refiriéndose a las diferentes situaciones que se viven en el país y dejando su clara molestia frente al actual gobierno de Gustavo Petro, pero también su cercanía y apoyo a varias figuras de la derecha colombiana, pues no pasó por alto el cumpleaños de Mafe Cabal.

"Doctora María Fernanda Cabal. Dios le conceda mucha salud y vida en su cumpleaños, gracias por todo lo que hace por nuestro país, gratitud por siempre con mujeres como usted. Que la pase muy feliz y contenta“, fueron las declaraciones expuestas por parte de César Corredor, comediante de Caracol.

Cabe resaltar que otras figuras también le enviaron sus buenos deseos a Cabal por un año más vida, demostrando así la amplia visibilidad que ha logrado adquirir con el paso de los años.

¿Cuál es el negocio de César Corredor, ‘Barbarita’, fuera de ‘Sábados felices’?

Además de su presencia en la televisión colombiana, César Corredor buscó tener otras fuentes de ingreso, abriéndole así las puertas a su propio negocio propio café gourmet que está ubicado en la capital colombiana, buscando que cada uno de los clientes obtengan una experiencia diferente con cada uno de los productos disponibles y también con los espacios con los que cuenta.