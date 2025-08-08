Hassam confesó que uno de sus familiares se aprovechó de su “confianza” para robarlo; fueron varias las víctimas

Hassam es uno de los humoristas más conocidos en el país, pues durante varios años se destacó en el programa de entretenimiento ‘Sábados felices’ de Caracol Televisión, donde se encargó de divertir a los televidentes. Tiempo más tarde, el comediante llegó a la competencia, es decir, Canal RCN, participando en ‘MasterChef Celebrity’, generando risas en cada uno de los retos. En cuanto a su vida privada, hace un tiempo se separó de la mamá de sus hijas, Tatiana Orozco, quien compartió durante más de una década y que hace unos cuantos meses volvió a encontrar el amor e incluso se casó.

En varias ocasiones, Hassam ha dado de que hablar no solo por su talento en la pantalla chica, sino también por las polémicas en las que se ha visto inmerso. Sin embargo, los últimos días no han sido sencillos para él, pues recientemente a través de sus redes sociales expuso que fue víctima de robo por parte de uno de sus tíos.

En medio de una entrevista para ‘Radio Uno 88.9 FM’, Hassam confesó que su familiar se aprovechó de su confianza para así robarlo. Aunque este hecho se llevó a cabo hace 10 años, fue la primera vez que el comediante se refería a este tema asegurando: “Me dijo: ‘Estoy en la inmunda, présteme plata’. Yo detesto prestar plata. Le dije: Venda un ‘show’ mío, venda un ‘show’, yo le regalo el ‘show’. Si le va bien, me da algo; si no, todo bien”.

Un día le dijo al dueño del Downtown: ‘Yo le tengo el show de Hassam, soy primo del man, soy el tío’ (…)El man le compró 10 fechas del Downtown. Eso fue un negociazo y empezó a darse cuenta de que sí podía facturar”.

Cabe resaltar que tiempo después Hassam conoció la situación, ya que una mujer le escribió a sus respectivas redes sociales contándole lo ocurrido y asegurando que había comprado uno de sus shows, del cual él no estaba enterado. Pero una de las mayores sorpresas tuvo que ver con que Freddy, su tío, aseguraba que era el comediante quien no deseaba realizar los shows e incluso que tampoco quería devolver el dinero.

Si bien, el famoso comediante buscó proceder con acciones legales, teniendo en cuenta la serie de personas afectadas, sin embargo, esto no se logró, ya que no había pruebas en contra de su tío. Lo ocurrido produjo que Hassam se distanciara de su familia, buscando dejar atrás este mal momento: “Me asesoré y aquí es donde viene lo peor (…) como no hay un papel firmado, no hay algo que demuestre que realmente le dieron la plata”.