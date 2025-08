Jhonny Rivera reveló parte de salud de su mamá tras delicado procedimiento médico

‘El intenso’, ‘Te extraño’, ‘Siga bebiendo’, ‘Nuestro amor no puede ser’, ‘El pegao’, ‘El dolor de una partida’ y ‘El provinciano’, son algunos de los temas insignia del ‘Rey del pueblo’, Jhonny Rivera, artista que recientemente preocupó a sus seguidores al mostrar un video de su mamá luego de que fuera sometida a un delicado procedimiento estético. Acá la razón.

Doña María Mabel es una de las máximas adoraciones en la vida de Rivera, junto a su hijo Andy y su prometida Jenny López; es por ello que cualquier cosa que le suceda a la mujer que le dio la vida le es de suma preocupación; sensación que también se extiende a algunos de sus fanáticos, mismos que quedaron atónitos al ver una de las historias del risaraldense en Instagram, plataforma en la que acumula 3,7 millones de seguidores.

En la publicación se ve a la ‘mamita’ de Rivera guardando reposo en su cama y una venda sobre su nariz, misma que le pusieron por recomendación de su especialista, quien le tuvo que hacer una cirugía por lo que se cree era una masa en este sector de su rostro.

“A mi mamá le empezó a salir algo en la nariz, entonces el dermatólogo tuvo que hacerle una cirugía y extraerle eso, para evitar complicaciones, pero no es nada grave. No se preocupen porque no es nada grave”, fue la explicación en procura de que no se hicieran teorías o rumores diferentes al verdadero estado de salud de su mamá.

Pero justo después de estas palabras, el intérprete de ‘Guaro’, aprovechó para contar una noticia alegre, el haber vendido todas las boletas para el próximo concierto que tendrá en Bogotá en septiembre

“Ustedes son demasiado lindos conmigo, yo no sé cómo pagarles todo lo bonito que me pasa. Hicimos ‘sold out’ en el segundo Movistar Arena, y solo me queda decirles, gracias. Con el miedo que hice el primero y ver que no fue solo uno, fueron dos con lleno total. No hay una sola boleta para el 13 de septiembre, no los voy a defraudar, le voy a llevar un show maravilloso, voy a dejar la piel. Gracias infinitas”, afirmó el pereirano.