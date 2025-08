Yina Calderón, de ‘La casa de los famosos’, confesó que se arrepiente de votar por Gustavo Petro; incluso le hizo su propia guaracha

Yina Calderón es una de las creadoras de contenido más conocidas en Colombia, pues luego de su participación en ‘Protagonistas de nuestra tele’, ‘reality’ del Canal RCN, incursionó en las redes sociales dando de que hablar y estando inmersa en diferentes polémicas, lo que le permitió alcanzar un buen número de seguidores y posteriormente participar en ‘La casa de los famosos’ 2025, consiguiendo una mayor visibilidad.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Yina Calderón, de ‘La casa de los famosos’, mostró su molestia con ‘Epa Colombia’ por este motivo, “no es la manera”

Si bien, Calderón no se llevó el premio mayor durante el ‘reality’ de RCN, lo cierto es que en varias ocasiones se convirtió en la protagonista de varios hechos, sobre todo cuando de diferencia entre compañeros se trató y a pesar de la serie de críticas recibidas su participación en el programa de entretenimiento trajo consigo un mayor alcance en las redes sociales.

Hace pocos días, Calderón realizó una entrevista para ‘Desnúdate con Eva’ exponiendo así diferentes temas de su vida y por supuesto, su participación en dos ‘realities’ del Canal RCN. Sin embargo, una de las situaciones que llamó la atención tuvo que ver con que la exparticipante de ‘La casa de los famosos’ se siente arrepentida por darle su voto a Gustavo Petro durante las pasadas elecciones presidenciales.

“Si voto, he votado. Voté por Petro, yo le hice la canción de la candidatura, la guaracha, fui yo. Yo no me arrepiento de nada en la vida, porque todo te enseña, nunca habíamos tenido un presidente de izquierda, pero por lo menos lo que yo me acuerdo entonces era la oportunidad del país para que viera si funcionara un presidente de izquierda, porque uno a veces se queda ay hubiera funcionado. Nos dimos cuenta como de que no, no me meto casi en temas de política porque no sé de política (...) Si un poco decepcionada, para finalizar eso es como cuando tú consigues un hombre, te muestra su mejor cara, te enamora, se casan y a los dos años ese hiju%p&t$ sale terrible, tú que ibas a imaginar que iba a pasar eso“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Yina Calderón, de ‘La casa de los famosos’.

¿Por qué Yina Calderón fue operada tras salir de ‘La casa de los famosos’?

Yina Calderón, de ‘La casa de los famosos’ fue operada días después de salir del ‘reality’, debido a su problema con los biopolímeros, pues según mencionó, los dolores eran insoportables y su médico aseguró que los residuos retirados parecían incluso tumores.