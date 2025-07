Yina Calderón acudió al presidente Petro para pedirle ayuda para sacar a Epa Colombia de la cárcel

Cinco años y dos meses de prisión son los que está cumpliendo actualmente la creadora de contenido y empresaria Daneidy Barrera Rojas, conocida como ‘Epa Colombia’, mujer cuya defensa ha solicitado varias veces que ella sea cobijada con la medida de casa por cárcel. Ante la negativa de la Corte Suprema, y la ratificación de su condena, una de sus grandes amigas, Yina Calderón, aprovechó lo masivo de sus redes para pedirle ayuda al presidente Gustavo Petro.

PUBLICIDAD

Una serie de actos vandálicos realizados y grabados por Barrera Rojas en medio del estallido social de 2019, son los que tienen a la influencer tras las rejas de El Buen Pastor de Bogotá, recinto en el que está respondiendo por los delitos de perturbación en el servicio de transporte público u oficial, instigación a delinquir con fines terroristas y daño en bien ajeno; mismos por los que su abogado Francisco Bernate ha solicitado que pague su pena en su hogar junto a su hija Daphne Samara.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> Epa Colombia, a pesar de estar en la cárcel, sigue facturando: Así lucen sus locales actualmente

Yina Calderón en 'Buen Día Colombia' (Captura de pantalla)

Luego de que la justicia volviese a negar las solicitudes de Bernate, Calderón decidió aprovechar lo masivo de sus redes y el reconocimiento que ganó con su participación en LCDLFC, para enviarle un mensaje a Petro, para que saque a su amiga del penal; además de insinuar que hay manos oscuras en el proceso.

“La Corte Suprema le negó nuevamente la tutela a la Epa Colombia y le ratificó la condena. Vea me quito una te$% si no hay alguien detrás de eso; a mí no me crea que habiendo tanto criminal en la calle y tanto bandido suelto y la Epa comete un error y mire. Pónganla a trabajar todas las tardes en el TransMilenio, denle la salida en casa por cárcel, que haga labor social, pero la chimba si no hay alguien detrás de eso, queriendo ver a Epa allá metida. Recuerden que los humillados siempre serán enaltecidos”, afirmó Calderón.

“Sé que el presidente Petro puede intervenir ante la Corte Suprema para que ayuden a la Epa Colombia. Señor presidente, colabórenos, póngase la mano en el corazón, haga lo que pueda hacer, ella es buena hija, es buena mamá, ha salido adelante a pesar de lo que viene. (...) El presidente nos puede ayudar”, añadió.