Famoso influencer recibió inesperada respuesta de supuesto presentador al invitarlo y no pagar la cuenta

Hace pocos meses, Alejo Peinado, un reconocido creador de contenido de Medellín y que cuenta con un alto número de seguidores, realizó un ‘story time’, donde expuso que salió con un famoso presentador de televisión, esto luego de conocerse a través de las redes sociales intercambiar algunos mensajes y por ende, quedar en conocerse presencialmente.

Ante el día de su encuentro, esta famosa figura lo recogió en su hogar para posteriormente dirigirse a un restaurante en Las Palmas, que sería bastante costoso. En medio de la conversación, el creador de contenido aseguró que el presentador le prometió una nota sobre su rol en redes, pero lo peor fue a la hora de pagar, pues el hombre no contaba con sus tarjetas ni efectivo: "El man me salió con que no tenía la tarjeta, que se le había olvidado”.

Cabe resaltar que la cuenta fueron 215 mil pesos y el presentador sostuvo que le devolvería el dinero al llegar a su hogar, pero esto tampoco pasó: “Nunca me pagó la plata y jamás me sacó la nota. He visto a muchos creadores de contenido que salen en ese programa. Dije, no vuelvo a salir con presentadores de televisión. El man es conocidísimo”.

Si bien, Alejo no reveló el nombre del presentador varios sostienen que se trata de Juan Carlos Giraldo, pero ahora esta historia volvió a dar de que hablar, luego de una nueva aparición de Alejo en la que mostró que el famoso presentador volvió a escribirle a través de sus redes sociales asegurando: “Hola, Alejandro soy... No tenías por qué haber publicado ese video, yo dije que te pagaría. Sabías que ese día no había llevado mi tarjeta. No te quiero volver a ver en mi vida, dime donde te deposito la plata”.

Finalmente, Alejo cerró este episodio de su vida reiterándole al presentador que tampoco quería verlo y dejando claro que no estaba interesado en que le pagara el dinero de aquel encuentro en un restaurante. A pesar de la serie de preguntas sobre este tema, el influencer ha optado por no revelar la identidad del presentador, pero en redes siguen insistiendo que se trata de Juan Carlos Giraldo.