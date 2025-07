Erika Zapata dio detalles de sus decepciones amorosas de este 2025 “me voy a quedar sola”

Erika Zapata se ha convertido en uno de los símbolos de la espontaneidad en la televisión, y más si de noticias se trata, ya que con su manera de hablar ha conectado de manera genuina con los televidentes del Canal Caracol. Pero más allá de la vida profesional, Erika es un ser humano que ha anhelado tener una vida en pareja, a pesar de confesar no haber tenido novio hasta el momento.

PUBLICIDAD

También puedes leer: ¿Álvaro Uribe irá a la cárcel? Astrólogo predice la decisión de este 28 de julio

A pesar de tener una vida pública, la presentadora ha estado en busca del amor este año, pero no la ha tenido tan fácil.

Erika Zapata se sinceró sobre sus fracasos amorosos

En uno de sus videos de Tiktok, la presentadora, desde la comodidad de su casa, comentó lo difícil que ha sido para ella conseguir pareja, y sus dos fracasos amorosos: “La reflexión de este año, es que me voy a quedar sola, voy a luchar por mis sueños. Este año me llevo dos guarapazos grandes, el que me gustaba, me dijo que lo iban a criticar si lo veían conmigo porque los amigos están acostumbrados a verlo con viejas chimba, y el segundo me dijo que no estaba preparado para salir conmigo por dos o tres personas que me reconocen en la calle. Yo siento que Dios me está mostrando el camino correcto, y es el camino de trabajar, de luchar por mis sueños y no distraerme con las personas que no ven la luz en uno”.

También puedes leer: Yina Calderón se negó a pelear sin casco con Andrea Valdiri en Stream Fighters

Los seguidores de la periodista antioqueña no se quedaron callados y decidieron comentarle palabras de apoyo, y sobre todo, resaltando su inteligencia, calidad humana y forma de trabajar con comentarios como: “Algunos no están preparados para mujeres inteligentes, bonitas y exitosas”, “Lo que pasa es que ERES MUCHÍSIMO para unos cuantos pelagatos. Ánimo mi niña”, “Ya te llegará, pídeselo a Dios tal cual como lo quieres, confía y en algún momento llegará”.

Así que con estas palabras, Erika demuestra que en vez de seguir buscando el amor, seguirá enfocándose en su labor de reportería del Canal Caracol, y así ir dando pequeños escalones dentro de su profesión como periodista.