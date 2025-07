¿Álvaro Uribe irá a la cárcel? Astrólogo predice la decisión de este 28 de julio

Este 28 de julio a las 8:00 de la mañana inicia el juicio en contra de Álvaro Uribe Velez por soborno a testigos y fraude procesal por parte de la jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Heredia Aranda. Esto, ha generado ciertas tensiones en el ámbito político, porque a puertas de las próximas elecciones presidenciales del 2026, cualquiera que fuese la decisión de la jueza, generará un impacto electoral.

PUBLICIDAD

También puedes leer: Así le fue el concierto de Paola Jara y Jessi Uribe en el Vive Claro a pesar de las críticas

Vidente habla del destino de Álvaro Uribe después de su juicio

Si bien están circulando en redes sociales posibles teorías de lo que podría suceder con el expresidente, Daniel Daza, el astrólogo que predijo la llegada de Gustavo Petro a la presidencia, habló en la emisora La kalle, sobre el futuro legal del expresidente Álvaro Uribe Vélez: “Yo ya había dicho meses atrás qué en el 2024 las piernas tendrían que temblarle. Tiene que ver mucho con que muchas cosas van a salir a la luz, y él va a comenzar a tener una persecusión política tan fuerte, que puede terminar literalmente en la cárcel, o en temas que tienen que ver con extradición, y eso se le queda hasta que la muerte los separe, y todavía le quedan buenos años por delante, dando a entender que por primera vez en su vida, se le está activando la casa 12, que es la casa de la cárcel”.

También puedes leer: Ingrid Karina, modelo encontrada en calles de Medellín, recuperó 20 kilos; aunque lucha contra trastorno

En la sección de comentarios de dicho video hay opiniones divididas, ya que hay quienes no están de acuerdo con las palabras del astrólogo mencionando “No es persecución, es justicia”, “Persecución política, no señor, es el resultado de sus malas acciones”. Mientras que otros, se encuentran apoyando al expresidente en un momento crucial para el país.