Epa Colombia está sufriendo de delicado problema con su salud mientras está en la cárcel; Yina Calderón lo confirmó

El pasado 27 de enero la creadora de contenido Epa Colombia fue capturada por el CTI de la Fiscalía mientras se encontraba trabajando en su local comercial ubicado en El Restrepo, en Bogotá. Tras esta situación se confirmó que tendrá que pagar más de cinco años de prisión, condena y situación que desconocía su amiga Yina Calderón debido a que estaba participando en ‘La Casa de los Famosos’. Justamente Yina sorprendió a muchos al revelar que su ‘parcera’ enfrenta un delicado problema con su salud.

PUBLICIDAD

Desde que salió de LCDLFC2, Calderón se ha puesto la ‘diez’ para que la justicia considere que Daneidy Barrera Rojas pueda pagar su pena bajo la medida de casa por cárcel por los delitos de perturbación en el servicio de transporte público u oficial, instigación a delinquir con fines terroristas y daño en bien ajeno; debido a hechos vandálicos contra una estación de TransMilenio que ‘Epa’ cometió y grabó en 2019

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> WestCol le hizo perder millones a Yina Calderón tras la ‘muenda’ que le dieron en La Velada del Año de Ibai

Epa Colombia en la cárcel

Yina y otro grupo de amigos de Epa Colombia han tenido varios gestos con ella, como el ir a cantarle el cumpleaños a las afueras de El Buen Pastor, pero a pesar de esto Calderón no ha logrado concretar una visita, algo que sí hizo su amigo, el comediante ‘Alerta’. Tras esta situación, la ‘reina de las putifiestas’ mostró su inconformismo por la actitud de su ‘pana’ y de paso reveló que Barrera Rojas pasa por delicados problemas con su salud mental.

“La verdad estoy un poco triste por ese tema, porque siento que no es la manera de actuar. Yo siento que he estado para ‘La Epa’ puesta, desde que me enteré que estaba en la cárcel, yo siempre he estado para ella, pero, pues está aceptando toda clase de visitas y a mí no. Yo he estado firme con ella, yo no quiero hacer la visita como para grabarla o algo, quiero hacerla de corazón, pero siento que no es la manera como ella está actuando conmigo, y no porque recibiera al maestro ‘Alerta’. (...) A mí sí me negó el acceso porque según ella estaba en depresión y por eso no la visité”, afirmó Calderón.