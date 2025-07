WestCol le hizo perder millones a Yina Calderón tras la ‘muenda’ que le dieron en La Velada del Año de Ibai

Luis Villa es el nombre de pila de uno de los streamers más afamados de Latinoamérica, WestCol, joven que recientemente hizo parte de La Velada del Año de su colega Ibai, en el que perdió su combate contra The Grefg. Tras el espectáculo que tuvo lugar en Sevilla han salido varias figuras a dar su opinión, dentro de ellas Yina Calderón, mujer que aseguró perdió un buen ‘billete’ por culpa de ‘West’.

Villa fue uno de los más esperados en este encuentro de boxeo amateur, ya que su pelea con el también creador digital fue la última de la noche y tenía por detrás varias apuestas entre ambos. Expectativa que se transformó en espectáculo luego de que WestCol entrara al estadio La Cartuja, acompañado nada más y nada menos que del reguetonero Arcángel.

La Velada del Año 2025. Captura de pantalla.

A pesar de la derrota, la expareja de Aida Merlano quedó bastante satisfecho por su desempeño, ya que detrás del encuentro deportivo hubo un gran esfuerzo de su parte, que lo llevó a alejarse de la fiesta y el licor para meterse de lleno, y durante meses, al entreno.

Yina Calderón y otros miles de colombianos fueron testigos de esto y, a pesar de que The Gregf se pintaba como favorito desde un comienzo, Luis empezó a dar la ilusión de que podía vencer a su oponente, hasta el punto que muchos apostaron ‘platica’ por él, dentro de ellos la exparticipante de la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’.

Por medio de una de sus historias, la ‘Reina de las putifiestas’, mostró su tristeza por el hecho de que tuvo que pagar tres millones de pesos por una apuesta que hizo a favor de ‘West’. Cabe acotar que Villa le podría devolver el favor apostando por ella en la pelea que tendrá contra Valdiri en su evento Stream Fighters, a realizarse en el Coliseo MedPlus de Bogotá en el mes de octubre; pelea en la que la costeña le pidió a Yina que pelearan sin casco, a lo que ella contestó:

“Como yo no soy tan egocéntrica como esta señora que está al lado mío, reconozco que ella es una gran rival, reconozco y sé perfectamente las cualidades de mis oponentes ysé perfectamente que yo no lo hago, que yo no boxeo. Haya una gran diferencia y es que yo soy calle, que tengo esto en la sangre. Entonces comono te subestimo y voy para un reality prefiero cuidar mi rostro porque no me da el tiempo para recuperarme”.

