Joven mujer comentó que supuestamente fue acosada por Alerta, exparticipante de ‘La Casa de los Famosos”

Hace más de una semana, RCN se despidió del exitoso reality ‘La Casa de los Famosos’ que conecto a toda Colombia para estar al tanto de un selecta nominada de celebridades del país, su relevancia fue tanta que el programa estaba siendo comentado en toda Latinoamérica. Con su fin, ya se han revelado algunos proyectos de los que ahora serán parte los participantes de la segunda temporada del programa, en el caso de su ganador, Altafulla, ya se la han visto en escenarios cantando.

Una de las figuras que se ganó el cariño, fue Juan Ricardo Lozano, más conocido como Alerta, con su paso generó por supuesto, risas entre los televidentes debido a cada una de sus apariciones, pero también conociéndose a quien está detrás de este personaje. Lo que lo llevó a contar con una evidente acogida por parte de los televidentes, logrando avanzar dentro de la competencia.

A pesar de que todo el programa se mantuvo fuera de conflictos, para la final se ganaría el disgusto de su “amiga” Melissa Gate, debido a que no se posicionó ante ella para fuera la ganadora de la temporada.

Por otra lado, en X se viralizó el trino de una usuaria de la red, indicando que una mujer había contado el acoso que vivió en Cali de parte de uno de los exparticipantes de la casa, rápidamente en los comentarios pondrían el video y señalarían a Alerta.

En el video, la joven cuenta que se encontraba en un restaurante frente al Parque de los Gatos de Cali, cuando llegó vio que varias personas le estaban pidiendo una foto al humorista. Posteriormente, la joven estaba tomando fotos con los gatos, cuando Alerta también llegó al lugar y empezó a verla de arriba abajo, esto por un largo rato, según ella tomo su celular y estaría tomándole fotos a sus piernas. Ante el testimonio, varias personas han salido en defensa del humorista.

La respuesta de Alerta hacia Melissa Gate por sus insultos tras el fin del reality

Alerta, de ‘La casa de los famosos’, no se quedó callado tanto así que mientras que se tomaba unos días de descanso fuera de la ciudad se refirió a este tema: “Me acaban de comentar que Melissa todavía ofendida, calma, relax, esto es un juego. La primera no sabía que tanto valor tenía para una votación o para un posicionamiento porque veo que Altafulla nunca ha llamado a los que votaron por ti para nada, creo que me das un valor importante.

Segundo, pues que te agradezco el rango que me pones, me ubicas, de lambón, todo eso que me dices, esa casa de locos siempre uno está perdido y no sabe en el rango en el que le tocaba, pero te agradezco. No más hate Melissa por favor, todo bien, te ofrezco disculpas por todo lo malo que has podido pasar, pero te agradezco la ubicación (...)"