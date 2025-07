Sara Uribe reaccionó ante el nuevo noviazgo de Fredy Guarín: “fui una víctima”

Fredy Guarín, el famoso exfutbolista volvió a sorprender en las redes con un nuevo noviazgo, pues por medio de sus redes sociales hizo pública su relación con una nueva pareja: María José Rojas. La joven cuenta con una gran cantidad de seguidores y en su descripción tiene que es médica.

No obstante, para el mes de enero, el exfutbolista estaba presumiendo a otra mujer con la que tuvo una relación amorosa. Ante esto, hubo un comentario en el que indicaban que Sara Uribe debía estar muriéndose con la noticia, a lo que la modelo no se quedó callada y respondió con contundente mensaje.

“Sí, estuve con un hombre que no sabía lo que quería ni tampoco lo que tenía, que me hizo creer que su relación estaba rota, y me enamoré profundamente. No fui la destructora de un hogar, fui otra víctima de un hombre que no fue claro ni honesto ni conmigo ni con su familia. Lo que viví fue doloroso, confuso y me dejó heridas que hoy llevo con dignidad”, señaló Uribe.

Agregando que criar a su hijo con Guarín, sola, no era un castigo si no un honor y una fuerza que no todos entienden: “No me burlo de ninguna mujer, mucho menos de una madre, porque yo también lo soy. Respeto el dolor ajeno porque sé lo que es sufrir en silencio. Yo ya sané, ya aprendí, ya crecí.”

Sara Uribe revela su aterradora experiencia con la brujería

La modelo habló en el podcast ‘Vos Podés’ por primera vez de la paranormal experiencia que vivió con su espiritualidad, donde a pesar de que dice que no cree y no le da poder a la brujería, si le realizaron un entierro. Uribe cuenta que ella no podía respirar con tranquilidad y que uno de sus amigos con insistencia le sugirió que dejara que un padre la visitara, pero ella se negaba.

Sin embargo, a pesar de su negación, el padre visitaría a Sara en su hogar, donde le darían agua bendita para tomar y el ingerirla, Sara indicó que vomitó un sapo, un gusano y una bola de pelos, además de que esto tenía un olor completamente fétido. A lo que Tatiana le pregunta que si estaban esos animales ahí, ella lo confirmó diciendo que llamó la niñera de su hijo para que grabara el momento: “Cuando sale esa bola de pelos de mi cuerpo, yo pude respirar, yo volví a dormir, eso fue hace tres años. Ahí encontraron un entierro, yo no te voy a decir que crea en la brujería, pero yo no le voy a dar poder a eso.”

Otros de los síntomas que presentó Uribe, es que se le caía el pelo, sus amígdalas eran llenas de pus, sangraban, también que cuenta con varias cicatrices en su cuerpo, en partes como el ombligo, su abdomen. Adicionalmente, señalo que sus senos y su vagina se la quemaban. Todos sus negocios se quebraron y por supuesto, su relación sentimental con el padre de Jacobo también se acabaría. Lo que acabaría con todas estas experiencias aterradoras para Sara, fue su inquebrantable fe en Dios, de la cual se aferró y expresa que la hace bastante fuerte.