Daniel Calderón reveló las razones por las que termino su relación con Sara Uribe

Daniel Calderón es un reconocido cantante de vallenato colombiano, hijo del destacado compositor Iván Calderón. En su momento, Calderón perfiló como uno de los artistas más prometedores de una nueva generación en el Vallenato, pues desde joven vivió rodeado de música, así logró ser parte de Los Gigantes del Vallenato, agrupación que pertenecía a su padre. Con ellos lanzar exitosas canciones como “Aventura”, “Quien eres tu” y “Como te atreves”. Además, es recordado por la relación amorosa que mantuvo con la modelo Sara Uribe.

El cantante y la exprotagonista de novelas mantuvieron una relación sentimental por varios años, acaparando las miradas del entretenimiento. El romance de la pareja empezó antes de que Sara alcanzara gran fama, con el paso que esta iba creciendo la pareja atravesó altibajos hasta el punto en que tuvieron que ponerle fin a su amor. Su ruptura generó gran interés en el público, ambos han hablado en diversas ocasiones sobre lo que sucedió y que actualmente se recuerdan con amor y se guardan bastante cariño.

Daniel Calderón estuvo en ‘Impresentables’ de Los40 junto a su padre, ambos artistas hablaron de su relación con la música y por supuesto de sus relaciones sentimentales. Cuando le preguntaron por Sara al cantante, argumentó que siempre ha preferido ser muy reservado con sus parejas y la exposición que alcanzaron tener lo llevo a sentirse agobiado, lo que él describe como complicado.

“A mí me cogió por sorpresa, mi relación con Sara empezó un poquito antes de que ella saltara a la fama. Entonces, fue que me cogió por sorpresa, yo soy más bien como mi papá, muy reservado con esa parte de mi vida y a mí si se me complico tener una pareja que estaba en boca de todo el mundo, escuchar tantas cosas”, aseguró Calderón. Para añadir que en ese entonces era muy joven y aún no estaba preparado para esa situación que se les presentó.