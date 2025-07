Jessi Uribe confesó que Paola Jara no tiene la culpa de su ruptura con Sandra Barrios, “me duele que le digan”

Jessi Uribe es un cantante de música popular que se dio a conocer su talento a través del programa ‘A otro nivel’, de Caracol Televisión, donde logró mostrar su talento a nivel vocal, pues desde muy corta edad se destacó como mariachi, demostrando así su pasión por este rol. Gracias a su esfuerzo y dedicación, el bumangués logró dar a conocer su carrera no solo nacional sino también internacionalmente y fue, precisamente, allí donde conoció a su esposa, Paola Jara, quien se vio envuelta en toda una polémica, pues fue acusada de ser la tercera persona en la unión de Jessi con Sandra Barrios.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Paola Jara reveló detalles su pasada relación con Iván Calderón

A pesar de que Barrios es mayor que Uribe, se terminaron enamorando e incluso se casaron por lo civil, dándole la bienvenida a sus cuatro hijos, quienes son lo más importante para ellos, pero luego de varios años juntos decidieron ponerle punto final a su unión y tiempos después se confirmó su relación con la también cantante Paola Jara.

Sin embargo, su noviazgo fue blanco de varias críticas luego de que surgieran rumores de que Jara fue quien intervino entre Jessi y Sandra, rondando el famoso video de “Sandrita, este hombre está de un juicio” así como también “el yo se lo cuido”.

Aunque actualmente la pareja se encuentra en una nueva etapa de su vida, lo cierto es que hace pocos días, Jessi Uribe estuvo haciendo parte de ‘La sala de Laura Acuña’, donde se refirió a diferentes detalles de su vida, entre ellos las fuertes críticas a Paola Jara dejando claro que ella no fue la culpable en lo ocurrido.

“A mí no me importa que me digan lo que me digan, entonces no me duele. Qué una cosa, que la otra, que abandonó a sus hijos, yo me fui de la casa, no los abandoné. Tengo cuatro hijos, sigo bien por ellos y los amo con mi vida. Son mujeres y le dan más duro a ella las mismas mujeres porque que tristeza, a ella si me duele que le digan esas cosas porque ella no tuvo culpa“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Jessi Uribe.

¿Cuál es el género del bebé de Paola Jara y Jessi Uribe?

Paola Jara y Jessi Uribe hace algunas semanas confirmaron que están esperando a su primer hijo juntos, lo que llenó de emoción a sus seguidores, pues desde hace un buen este ha sido el principal pedido. Aunque la pareja ya estaba desmotivada, pues incluso habían perdido un bebé y habían acordado no seguir intentando, luego de varios días confirmaron su embarazo, teniendo así una niña en camino.