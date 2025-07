Jessi Uribe revelo´detalles de la situación de celos que casi lo lleva a acabar su amor con Paola Jara

El bumangués Jessi Uribe es uno de los más afamados cantantes que tiene el género popular, mismo que desde hace dos años entrelazó su alma con la también artista de despecho Paola Jara, misma que actualmente está en embarazo. Precisamente el intérprete de ‘Dulce Pecado’, se convirtió en tema de conversación luego de que en una entrevista revelara la situación de celos por la que por poco pierde en amor de la antioqueña.

Jessi y Paola están que no caben de la dicha por todo lo relacionado con la futura llegada de su bebé al mundo, niña que se convierte en el sexto retoño del nacido en la ciudad bonita, - con los cinco hijos que tiene con su exesposa Sandra Barrios-; y la primera en el existir de Jara, mujer que se enfrentará a la maternidad con 42 primaveras.

Paola Jara y Jessi Uribe con su embarazo (@sedicedemitv)

De esta nueva etapa de su existir y cuestiones como los celos que sentía al inicio de su vínculo con Jara, fue de lo que Uribe habló en entrevista con Laura Acuña para su formato ‘La Sala de Laura Acuña’, formato en el que Jessi decidió desahogarse y de paso revelar varios de los acuerdos que tiene con su esposa.

“Yo celoso revisaba celular, todo el tiempo, si me lo dejaba pagando lo fiscalizaba horrible. Más que ser celoso uno es muy inseguro y más con un ‘bizcochote’ como ‘Pao’, y yo era gordito cuando la conocí entonces yo era muy inseguro. (...) A mí me daba muy duro que ella cuando hablaba con alguien, terminaba una conversación con besito y corazón, yo me quería morir porque nosotros los santandereanos ni tuteamos”, afirmó Jessi.

“Siempre era una pelea con ‘Pao’ por eso, porque ella me decía que los paisas eran así. Para mí eso era infidelidad; eso pasó, yo decidí cambiar porque sentía que podía perderla, yo lo dejé de hacer hace años. (...) Me demoré mucho en cambiar, pero pusimos reglas, no ‘candelitas’ y no emojis”, añadió.