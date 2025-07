Claudia del Beta en el desafío renunció a la competencia y sus compañeros no la bajan de “cobarde”

Tras el final de la décima temporada de ‘Yo Me Llamo’, Caracol decidió apostarle una vez más a otro de sus proyectos más exitosos, se trata de ‘El Desafío Siglo XXI’. Esta noche se trasmitió el capítulo número 16, en el que hubo varias novedades, una de ella la renuncia de una de sus participantes.

Se trató de Claudia, integrante de la casa Beta que renunció oficialmente a la competencia, así lo dio a conocer durante a inicios del capitulo. La encargada de dar la noticia fue Andrea Serna, que le preguntó las razones a la participantes: “Decido irme, renunciar. Esto me ayudó a valorar más las cosas que uno realmente no le pone cuidado, tengo una cama, tengo comida, tengo a mi familia cerca y aquí aprendí eso, entonces sé que me voy con una enseñanza muy grande”, expresó Claudia.

Cabe resaltar que la participante expresó su malestar desde el primer ciclo del programa, que también la casa azul estuvo sin alimentos y antes de su renuncia también confesó que se sentía débil físicamente y no podía dar lo mejor de sí misma en las pruebas. Sin embargo, sus compañeros la tildaron de cobarde por no soportar más tiempo.

¿Cuánto dinero se llevó Claudia de Beta al renunciar en el Desafío?

Tras la renuncia, Andrea Serna les recordó a todos los participantes que este programa es un sueño para muchos y que no todos tienen la oportunidad de llegar a hacer parte. Además aclaró lo que pasaría con el dinero que había ganado Claudia hasta el momento.

“Claudia, tú fuiste una de esas 54 mil personas que soñó con estar esta temporada y hoy decides dar un paso al costado dejando un espacio que pudo ser de otra persona. Como sabes, por reglamento, quien renuncia pierde todo, incluyendo el dinero. Despídete de tu equipo y recoge tus cosas”, señalo la presentadora.

Finalmente, Andrea comentó quien ser el reemplazo de Claudia en Beta, por lo que se comunicó al Cubo de Ditu y le informó a Dani que podría regresar y hacer parte de la casa azul.