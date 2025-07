Participante del Desafío se quebró al cortar su cabello como castigo del programa, ¿de quién se trata?

Tras el final de la décima temporada de ‘Yo Me Llamo’, Caracol decidió apostarle una vez más a otro de sus proyectos más exitosos, se trata de ‘El Desafío Siglo XXI’. Hace una semana, el programa llegó para reemplazar al reality de imitación en el horario de las 8:00 pm.

En las últimas temporadas de El Desafío, especialmente en Desafío The Box (2022‑2023) y Desafío XX(2024‑2025), el castigo de cortarse el cabello se ha consolidado como uno de los más dramáticos e impactantes, generando momentos realmente emotivos.

Por un lado, en The Box vivieron situaciones marcantes: Maleja, capitana de Gamma, se negó a raparse inicialmente pero, tras un duro sorteo y pensando en su hermana con cáncer, aceptó el corte y donó su cabello para una peluca, lo que conmovió a todos. Por su parte, Gema, del equipo Beta, lloró y titubeó antes de decidir enfrentar el reto, demostrando fortaleza, ella optó por un corte corto en medio de aplausos de los compañeros.

Ya en Desafío XX (2024), el corte de cabello volvió con fuerza, esta vez con Gamboa, de Omega: aunque estaba enferma y vulnerable, la raparon totalmente, lo que ella describió como “el golpe mental más fuerte” que vivió en el reality .

¿Quién tuvo que cortarse el cabello en el Desafío 2025?

Durante el capítulo 5 del reality que se emitió en la noche del martes, el nuevo equipo Gamma resultó ganador y obtuvo el poder de asignar dos chalecos de sentencia, además de elegir qué equipo asumiría el temido castigo de cortarse el cabello.

Sathya quien habría recibido el chaleco entre llanto se ofreció voluntariamente para cortar su cabello en primer momento, no obstante, cambió de opinión y le dijo al equipo que la decisión debía ser más justa: “Más allá de que me ‘compren’ o de que me ofrezcan dinero, se trata de que ustedes también hagan un sacrificio y que sea lo más justo, al azar”.

Así el equipo llevó a cabo una rifa para definir quien sería el que debía cortar su cabello, tanto hombres como mujeres eligieron un número. Esto dejó que Cami sería quien debía sacrificar su cabellera rubia.

La encargada de tomar la tijera fue Manuela, que entendió el dolor de Cami y mientras cortaba intentó consolarla: “Para que te crezca más bonito de lo que ya lo tienes”.

Cami por fuera del reality es creadora de contenido digital donde recoge alrededor 50 mil seguidores en su cuenta oficial de TikTok, allí comparte videos relacionados a su estilo de vida, por lo que el corte de su cabello significó una dolorosa perdida.