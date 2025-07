Participante del Desafío Siglo XXI es protagonista de recordado comercial televisivo

‘El Desafío’ regresó a mitad del 2025 con un elenco completamente nuevo de participantes listos para superar los límites de su resistencia física y mental. Este año, el reality show más exigente de la televisión colombiana promete sorpresas, alianzas inesperadas y duelos memorables que mantendrán a la audiencia al borde de sus asientos.

Entre sus participantes hay diferentes perfiles, algunos con un recorrido largo en el deporte pero también en ámbitos del entretenimiento. Uno de ellos es Guillaume George Dubs Ospina, más conocido como Gio en la nueva entrega del Desafío, donde contó una particular historia que sorprendió a los fanáticos del reality de Caracol Televisión.

Gio también reveló que fue el doble de Henry Cavil, una experiencia que no solo le permitió reconocer su atractivo físico al ser comparado con el actor, sino que también le permitió explorar su talento para las cámaras. “En la primera escena, él no se presentó conmigo, pero en la segunda, que estábamos en un banco, literal, yo me acuerdo que estaba sentado y se acerca ‘hey, nice to meet you, Henry Cavill’. Pues yo me paré ‘nice to meet you’“,contó Gio en su paso por medio de La Ciudad de las Cajas.

Lo que muchos no saben, es que Geo también ha participado en propagandas comerciales, una de ellas bastante recordada por los colombianos. Gio protagoniza un comercial de Gastrofast, un medicamento para el reflujo y la acidez, este fue reconocido por un televidente que comentó su hallazgo por medio de X.

¿Quiénes fueron los primeros eliminados del Desafío 2025?

Los primeros eliminados del Desafío Siglo XII fueron Pineda de Beta y Sathya de Alpha, quienes no lograron cumplir el reto a muerte. Tras la despedida, Andrea Serna y sus compañeros les pidieron sentirse orgullosos, teniendo en cuenta que lograron conformar el equipo de 32 competidores entre la enorme multitud que se presenta en audiciones para llegar al programa.