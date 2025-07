¿Ni una gota de cariño para Petro? Yeison Jiménez aseguró que Colombia está perdida tras fuertes actos de violencia

Yeison Jiménez actualmente es uno de los artistas de música popular con mayor acogida en el país, pues ha logrado llevar al éxito varias de sus canciones, una de ella es ‘Aventurero’, ‘Bendecida’, entre otras, demostrando así su pasión en esta faceta. Aunque su camino no han sido sencillo, pues pasó por algunos trabajos en Corabastos y algunas necesidades económicas siempre confió en sus sueños. Sin embargo, la situación que se vive en Colombia no pasa de largo para él, refiriéndose a esta de manera contundente.

Jiménez en los últimos años no solo ha logrado ganarse el cariño de sus seguidores, sino también internacionalizar su carrera, situación que no termina siendo sencilla para ningún artista nacional y ahora cumplirá uno de sus grandes sueños teniendo su propio concierto en El Estadio Nemesio Camacho El Campín.

A pesar de estar enfocado en cada uno de sus proyectos musicales, lo cierto es que Jiménez no hace a un lado las diferentes situaciones por las que atraviesa Colombia y muestra de ello es que se refirió al asesinato del pesista Juan Esteban Peña, a quien le dispararon en varias ocasiones, siendo ganador de algunas competencias, pues fue campeón panamericano y americano sub-17 en 2019 y 2020, además de medallista de oro y plata en los Juegos Nacionales de 2023 representando al Meta. Era integrante de la Selección Colombia de levantamiento de pesas y formaba parte de la Liga de Pesas del Meta, aunque actualmente residía en Pereira.

Cabe resaltar que horas después del deceso de Peña, su mamá también falleció debido al impacto emocional que esto le produjo y también por las situaciones de salud que presentaba. Ante el hecho, las diferentes reacciones no se hicieron esperar por parte de diferentes figuras, entre ellas Yeison Jiménez, quien aseguró: “Colombia está perdido”, añadiendo un emoji de tristeza, pues no es la primera vez en que el artista evidencia su descontento sobre lo que ocurre en el país, pero también frente al gobierno de Petro, ya que no está de acuerdo con el actuar que ha tenido el mandatario, lo que se relaciona con sus más recientes declaraciones.

¿Cuántas cirugías estéticas tiene Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez estuvo haciendo parte del programa de entretenimiento ‘Buen día, Colombia’, donde no dudó en referirse a las cirugías estéticas a las que se ha sometido. El artista aseguró que son pocas las que tiene, como lo son una rinoplastia, una bichectomia y otra de las intervenciones que no entraría al grupo de estéticas, pero que también decidió nombrar, tiene que ver con una operación de cornetes.

Cabe resaltar que Jiménez también se inyectaría productos como lo son el ácido hialurónico, pues hace pocas semanas se dejó ver en compañía de su dermatóloga, donde reiteró que así es como busca mantenerse hermoso.