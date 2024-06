Yeison Jiménez mostró los ‘retoquitos’ que se realizó para mantener un rostro perfecto en los escenarios

Yeison Jiménez es uno de los cantantes de música popular más reconocidos en Colombia, pues ha logrado ganarse el cariño de sus seguidores con cada uno de sus éxitos como ‘Aventurero’, ‘Mi venganza’ y ‘Guaro’. El manzanañero debido a su amplia visibilidad, también decidió abrirse a otras facetas como lo es la de empresario, obteniendo así altas ganancias. Pero, con la serie de compromisos que lleva a cuestas, Jiménez mostró los retoques estéticos que se realizó para mantener un rostro perfecto en los escenarios.

PUBLICIDAD

Hace pocos días, al parecer, en medio de un descanso por los diferentes ‘shows’ tanto en Colombia como fuera del país, Jiménez se tomó el tiempo para dedicarse a verse bien, mostrando uno de sus mayores secretos. Se trata precisamente del cuidado de que le da a su rostro y por ende, según él, quien se encarga de mantenerlo bello tanto dentro como fuera de los escenarios.

Yeison visitó a la médica dermatóloga, Angélica Guatibonza realizándose, al parecer, algunos procedimientos en su frente y en el centro de los ojos que traerían consigo la aplicación de la toxina botulínica o quizás, el bótox: “Andamos por aquí, vea con mi doc. Parce, es que me pregunta que por qué yo soy tan lindo. Miren, no más, como me tiene de bonito, la doctora, la mejor. Gracias”, agregó Yeison Jiménez.

Lo cierto es que más allá de los compromisos con los que cuenta, también busca verse mejor que nunca en cada una de sus apariciones en el escenario y muestra claro de ellos fue precisamente su más reciente visita con la reconocida dermatóloga.

¿Qué negocio cerró Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez fue invitado a la emisora Olimpica donde confesó que solo seguirá con tres negocios que se han convertido en su pasión más allá de la música, como lo son la ganadería, la venta de accesorios, los caballos y la apicultura. De paso, el artista reiteró que cerró su tienda de gafas llamada Optik- La Cumbre y que le habría dado inicio en el año 2022.

La decisión de Jiménez se habría dado luego de enfrentar una compleja situación, pues en medio de la misma entrevista reiteró: “Esta semana volví a vivir es lo único que les puedo decir (…) Esta semana tuvimos un inconveniente muy fuerte. Me traumatizó mucho. Me generó un choque eléctrico en el ser, en el alma”, dejando claro que ahora buscará enfocarse en poder compartir con su familia y paso llevando a cabo sus más grandes pasiones.