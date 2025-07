Hija de Marbelle se quejó de la inseguridad en Bogotá y recibió alertas en las calles, “tener miedo”

A sus 23 de edad, Rafaella, la hija de Marbelle ha logrado construir una carrera tanto en la televisión como en la música. Su primera aparición se dio siendo tan solo una niña en la telenovela autobiográfica ‘Amor sincero’ del Canal RCN, para posteriormente participar en algunas producciones y hace un tiempo decidió darle paso a su carrera como solista. Sin dejar de lado, que el auge que también ha tenido su mamá ha sido un plus para seguir dándose a conocer a través de las redes sociales. En medio de una de sus más recientes apariciones, la joven se quejó de la inseguridad en Bogotá.

Rafaella actualmente cuenta con más de 900 mil seguidores a través de su cuenta de Instagram, donde además de compartir varios detalles de su carrera, también se ha encargado de visibilizar varios momentos de su vida, aquellos felices y otros no tan positivos. Durante su más reciente video en redes, la hija de Rafaella aseguró: “Oigan, vivir en Bogotá es andar prevenido y tener miedo de sacar el teléfono en cualquier esquina. Saqué mi teléfono para grabar esta historia y se me acerca un señor, pensé que me iba a robar ‘señorita, mucho cuidado, no saque ese teléfono’ así que bueno, hace parte de vivir aquí en la neverita“, fueron las declaraciones expuestas.

Cabe resaltar que segundos más tarde, otros hombres le aconsejaron a la hija de Marbelle guardar el teléfono, pues podrían robarla en moto o simplemente por alguien que transite cerca de ella.

¿Por qué la hija de Marbelle se fue de la casa a los 14 años?

Rafaella, la hija de Marbelle, se separó de su mamá teniendo tan solo 14 años de edad. De acuerdo con lo mencionado en pasadas apariciones, la joven tomó la decisión de irse a vivir sola, pues deseaba hacerse cargo de sí misma y demostrar el valor y el esfuerzo detrás de cada cosa.

¿Quién es la expareja de la hija de Marbelle?

El exnovio de la hija de Marbelle es Camilo Cuervo, un joven que durante varios meses sostuvo una relación con la joven, destacándose sobre todo por algunas diferencias en medio de los eventos y estando en el ojo de los medios de comunicación. Luego de varios intentos por recuperar su noviazgo, Rafaella confirmó que desde hace varios meses ya no estaban juntos.