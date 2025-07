Piter Albeiro mostró su descontento con Gustavo Petro y reveló que el próximo presidente devolverá el honor; “Debemos unirnos”

Piter Albeiro es un conocido humorista colombiano, quien se dio a conocer en la industria del entretenimiento por su participación en el programa de Caracol Televisión, ‘Sábados felices’, del que hizo parte durante varios años. Sin embargo, con el fin de seguir creciendo profesionalmente y luego de haber ganado ‘MasterChef Celebrity’ en el 2018 decidió irse de Colombia para radicarse en Estados Unidos, donde se convirtió en empresario y actualmente cuenta con dos grandes negocios en este país, que ahora es su segundo hogar.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Piter Albeiro habló de su inesperada relación con Laura Acuña de ‘Yo me llamo’ desde hace varios años

A pesar de que Albeiro no reside en Colombia, se ha encargado de visitar el país en varias ocasiones, demostrando su amor por él y también visitando a algunos de seres queridos, además de sus proyectos a nivel humorístico. Sin embargo, uno de los temas que no pasa de largo tiene que ver, precisamente, con la política, pues no duda en referirse a este aspecto a través de las redes sociales.

En medio de una de sus más recientes apariciones, Piter Albeiro aseguró: “El próximo presidente le devolverá el honor y la moral a las fuerzas armadas, debemos unirnos y rodear de respeto y cariño a nuestros héroes (...) Por blanditos y de mala memoria es que los engañan tan seguido”.

Ante el hecho fueron varias las declaraciones expuestas por parte de sus seguidores, dividiendo opiniones frente a la postura de Piter Albeiro, quien evidentemente ha estado en contra de las acciones tomadas por parte de Gustavo Petro.

¿Quién es la pareja de Piter Albeiro?

Desde hace un buen tiempo la pareja de Piter Albeiro es Isabel Brazón. Aunque se desconoce el tiempo que llevan juntos, lo cierto es que la pareja se habría casado desde hace un buen tiempo para posteriormente darle la bienvenida a su segundo hijo, Camilo, quien nació en julio de 2024.

Aunque Isabel Brazón tiene presencia en redes sociales, mantiene su perfil privado, y Piter Albeiro no suele compartir muchas fotos junto a ella, la mujer es comunicadora social y haría parte de los negocios del colombiano.