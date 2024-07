Piter Albeiro reveló la verdadera forma que le pagan a los famosos en ‘MasterChef’

‘MasterChef’ se ha convertido en uno de los realitys favoritos de los colombianos por las diferentes maneras en las que se desarrolla, ya que cada vez más surgen diferentes dinámicas a la que los famosos se tienen que enfrentar. Todos los famosos que han pasado por las 6 temporadas del programa, han tenido uno que otro requerimiento, ya que estar presentes en este reality los tiene a tiempo completo, dejando de lado sus proyectos actorales o de empresa que tenga cada uno de ellos.

¿Cómo le pagan a los famosos en ‘MasterChef’?

Al dejar todos sus proyectos de lado, cada uno de los famsos negocia la cantidad de dinero que cobran al canal por prestar su imagen. El humorista Piter Albeiro quien fue ganador del reality en2018 reveló seis años después la manera en la que ellos le cobran al canal mencionando “Allá pagan por semana. Como hay un eliminado por semana, el que va saliendo va pasando su cuenta de cobro y dice ‘estuve tres semanas y dije que iba a cobrar x cantidad por semana y me deben tanto’ y le pagan”.

Del mismo modo llegó a mencionar que llegó a cobrar más por las semanas que estuvo que lo que realmente era el premio mayor “Yo gano ‘MasterChef’ y hasta la final no me han pagado nada porque no me eliminaron. Entonces llegó con mi cuenta de cobro y me dice ‘Yo creo que te equivocaste, el premio son 200 millones de pesos, no todo eso que usted puso ahí'. Entonces le dije ‘Eso no es lo del premio, eso es l de mis semanas de trabajo’.”, confirmando una vez más que el dinero ganado realmente es poco con lo que se podrían llegar a ganar los famosos en dicho reality, ya que en su momento Hassam mencionó algo parecido sobre la manera en la que cobró cuando hizo parte.