Piter Albeiro reveló la drástica decisión que tomó para la crianza de su hijo

Dentro de los nombres más destacados de la comedia colombiana resalta el de Alejandro Leiva, ‘Piter Albeiro’, hombre que se hizo conocido, entre otras cosas, por su personaje ‘El Soldado Patascuy’, con el que ganó varios programas de ‘Sábados Felices’ . El trabajo constante y su faceta como empresario lo tiene hoy en día radicado en Miami, Estados Unidos , lugar en el que habló de la dura decisión que tomó en la crianza de su hijo mayor.

Este 2024 ha sido un año lleno de alegrías y bendiciones en la vida del humorista, empezando por el nacimiento de su segundo hijo, producto de su relación con la venezolana Isabel Brazón; a lo que se le suma el primer título del equipo de futbol de sus amores, el Atlético Bucaramanga, que es el vidente campeón del Fútbol Profesional Colombiano.

La llegada de este niño le ha hecho replantear varias cosas en la vida del hombre de 47 años, dentro de ellos el no presionar demasiado a sus pequeños en los momentos en los que ellos decidan qué quieren hacer con su vida, ya que, como lo reveló en Bravissímo de CityTV, con su primer hijo ‘Alejo’, fue muy ‘pullate’ para que fuera un gran deportista, algo que no estaba llenando por completo al joven que ya tiene quince primaveras y que nació de su lazo con Carolina Rojas.

“Yo quiero que sea un niño feliz, creo que con Alejo he aprendido muchas cosas, es muy noble y un buen amigo. Nació con un talento para jugar al golf y tal vez lo obligaba demasiado, pero cuando creció me dijo que quería descansar y dedicarse a la música”, fueron las palabras de Leyva con las que describió la decisión que tomó para criar a su heredero mayor y con la que pretende él sea demasiado feliz.