Se rumorea que Dominica Duque y Alejandro Estrada habrían terminado por un tercero en la relación

El día primero de julio, Alejandro Estrada a través de sus redes sociales confirmó el fin de su relación con Dominica Duque. Esto después de que hace varias semanas se notara la distancia entre ambos, a pesar de que se seguían en redes sociales, no tuvieron más apariciones juntos, lo que trajo consigo varios comentarios por parte de sus fans. En el mensaje, el actor dedico sentidas palabras a lo que vivieron juntos.

PUBLICIDAD

Puede leer: Nataly Umaña confesó que tenían una relación de codepedencia con Alejandro Estrada

“Aunque hoy nuestros caminos toman rumbos distintos, nos queda lo más valioso: la admiración y el cariño mutuo.Quiero compartirles que Dominica y yo hemos decidido terminar nuestra relación.No hubo drama ni conflicto, simplemente dos personas que se quieren, pero que hoy entienden que necesitan caminos diferentes.Vivimos una relación real, bonita y llena de momentos inolvidables, que me dejanrecuerdos y aprendizajes muy valiosos. Dominica es una mujer increíble: íntegra, apasionada por lo que hace, y con un corazón enorme (...)" reveló Estrada.

¿Qué dijo Dominica Duque sobre la ruptura?

En el caso de Dominica, por alguno días optó por guardar silencio, pero hace unos días hizo parte del programa ‘Buen día, Colombia’, donde habló del tema y dejó claro que su noviazgo duró lo que tenía que durar:

“Estoy tranquila. Ya hace un tiempo pasó, tuvimos una relación muy bonita y todo dura lo que tiene que durar y termina cuando tiene que terminar, pero para aclarar dudas todo fue en superbuenos términos, no hay misterio (...) ¿Qué tercero en cuestión? Cero, es a veces cuando las cosas se acaban pacíficamente Fue en buenos términos. No hay morbo, no hay misterio, no hay terceros. ¿Qué terceros van a haber? Cuando las cosas terminan pacíficamente, la gente siempre quiere buscar algo más, pero no lo hay. No hubo motivo oculto, simplemente es lo que es (…)

Rumores de un tercero en la relación de Dominica y Alejandro

Todo apuntó a Sebastián González, compañero en el set de noticias de entretenimiento en RCN de Dominica. Según el Gordito Ariel, la cercanía de Duque con el presentador habría sido uno de los factores que a Estrada no le agradaba del todo. A pesar de la aclaración de Dominica en Buen Día, muchos los siguen cuestionando y señalan que el actor es un “red flag andante."