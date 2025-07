“Fui tan débil”: Erika Zapata rompió el silencio y confesó la dura “infidelidad” de la que fue víctima

Erika Zapata es una de las periodistas y presentadoras más queridas de Caracol Televisión, pues ha logrado llamar la atención de los televidentes en cada una de sus apariciones debido a su estilo coloquial a la hora de presentar, el cual termina siendo de agrado para los televidentes. La amplia visibilidad adquirida por parte de la paisa en televisión ha traído consigo que el cariño siga presente a través de las redes sociales, donde termina siendo bastante activa y recientemente Zapata contó la “infidelidad” de la que fue víctima.

En los últimos días, Zapata preocupó a sus seguidores al compartir sorpresivos mensajes en los cuales expuso que no se encuentra en el mejor momento, sintiéndose usada y herida. Si bien, para aquel momento la periodista de Noticias Caracol no reveló mayores detalles al respecto, lo cierto es que ante las dudas por parte de sus seguidores, la paisa abrió su corazón para confesar que todo se trata de un hombre que lastimó su corazón y quien hasta el momento se desconoce su identidad:

“Hace ocho días me había echado a morir porque me enteré de que la persona con quien estaba tenía a otra y después de varios días, me doy cuenta de que fui tan débil. Como si eso me determinara. He logrado de todo en la vida y casi dejo que eso me acabara.

Pese a que ningún ser humano merece el engaño. Son buenas esas dificultades para darse cuenta de que uno vale mucho la pena y que tiene mil motivos para seguir adelante", fueron las declaraciones que añadió Erika Zapata, de Noticias Caracol.

¿Por qué Erika Zapata, de Noticias Caracol, no había tenido novio?

La periodista de Noticias Caracol, Érika Zapata, ha compartido en diversas ocasiones detalles sobre su vida personal, incluyendo su experiencia de no haber tenido una relación de noviazgo formal durante mucho tiempo.

Ella misma ha atribuido esta situación a varios factores, entre ellos la prioridad en su carrera profesional, pues desde muy corta edad ha estado enfocada en construir su carrera periodística, lo que la ha llevado a dedicarle menos espacio a las relaciones sentimentales. Sin dejar de lado, que también sus experiencias en cuanto al hombre que desea que esté a su lado son bastantes altas, pues ha expresado que es exigente con lo que busca en una relación y que prefería esperar a la persona adecuada en lugar de forzar algo.