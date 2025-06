Erika Zapata, de Noticias Caracol, mostró el nuevo cambio físico que se realizó para resaltar su belleza

Erika Zapata es una de las periodistas y presentadoras más conocidas de Caracol Televisión, pues durante más de cuatro años ha formado parte del informativo, pero no desde la capital colombiana, sino, por el contrario, desde el Valle de Aburra, llevando la información de primera mano a los televidentes de Noticias Caracol. Debido al auge que ha logrado alcanzar, ahora la periodista mostró el nuevo cambio físico que se realizó para resaltar su belleza.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Este es el querido periodista de Caracol que le dio clases en la universidad a Erika Zapata; compartió evidencia

La paisa se ha consolidado como una de las periodistas más queridas del informativo, teniendo en cuenta el carisma, la espontaneidad y el estilo único con el que cuenta. Además de su sueño cumplido siendo parte de la televisión, actualmente Erika también ha buscado darse a conocer a través de las redes sociales, donde termina siendo bastante activa y en medio de una de sus más recientes apariciones mostró el cambio al que se sometió tratándose precisamente de un nuevo diseño de sonrisa.

“Transformaron mi vida, mi sonrisa (…) En ese momento no tenía los recursos, no tenía nada para mejorar mi sonrisa porque yo ya había iniciado un trabajo en medios de comunicación, él detectó que yo no sonreía en las fotos, que no sonreía en los videos, era porque ya había sufrido un accidente años atrás. Inició ese cambio en mí y yo mejor dicho emocionadisíma porque considero que uno de los mayores fuertes es mi sonrisa, estar sonriendo todo el tiempo y haciendo reír a la gente y por supuesto, los dientes son algo muy importante en una persona y en un periodista”, fueron las declaraciones que añadió Erika Zapata, de Noticias Caracol.

¿Cuál fue el accidente que sufrió Erika Zapata, de Noticias Caracol?

La periodista de Noticias Caracol, Erika Zapata, sufrió un accidente doméstico hace varios años. Se cayó en el baño, y como consecuencia de este incidente, perdió dos de sus dientes frontales.

Este hecho la llevó a someterse a varios procedimientos odontológicos para reconstruir su sonrisa. Ella misma ha hablado de cómo esta situación le generó algunas inseguridades en el pasado.