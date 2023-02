Erika Zapata contó dramática situación “Yo quería morirme”

La periodista de Noticias Caracol, quien es reconocida por su particular forma de narrar las noticias, vivió una niñez compleja rodeada de bullying. Ella asegura que atravesó momentos difíciles que la hicieron sentirse insegura y que hasta pensaba en querer morirse. “Sufría de bullying porque las carencias económicas no me permitían verme bien físicamente” todo esto hacía que Zapata no tuviera motivación alguna. Erika se crio en el corregimiento de Santa Elena en una familia humilde, la cual veía lejana la posibilidad de que su hija estudiara en la universidad.

“Entrar a la universidad para alguien del campo es imposible, me gané una beca, tenía solo dos pintas y me tocaba lavar una mientras se secaba la otra” Erika cuenta con gran emoción como en medio de la adversidad logró superarse y aunque para ella hubo momentos muy críticos su trabajo la ha llevado a la cima. Tener poca ropa para ir a clases y hasta aguantar hambre no fueron las únicas situaciones adversas a la que se enfrentó, cuando ya se había graduado decidió viajar a Bogotá a pedir empleo y repartir hojas de vida, pero ella y su papá no tenían el dinero suficiente para tomar un avión, así que tomaron un bus, y como no había más dinero no hubo otra opción que dormir en la terminal.

Las vueltas que da la vida

Aunque la vida ha tratado de forma agreste a la comunicadora, Erika paso de dormir en la terminal de buses a las pantallas de la televisión nacional gracias a su esfuerzo y su determinación por no cambiar su estilo auténtico y utilizar el “diccionario de la calle” con la intención de generar cercanía y de hablar las cosas como son. “En mi primer directo me dije a mí misma, tengo que contar esto como si estuviera echando un chisme para sentirme tranquila”.