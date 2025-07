¿Tiembla Silvestre? Neutro Shorty sorprendió con su don para el vallenato; le hizo homenaje a Diomedes

La ciudad de Caracas, ha sido de cuna para grandes exponentes del Hip-Hop en Latinoamérica, dentro de ellos el fallecido Canserbero y Neutro Shorty, artista que recientemente se volvió viral por un video en el que estaba cantando vallenato, algo por lo que muchos de sus seguidores le están pidiendo que piense en unirse al género o por lo menos sacar una canción.

‘Lástima’, ‘Susurros’, ‘Dos Problemas’, ‘Soy yo’, ‘Incomprendido’, ‘El Reloj’, ‘Diamantes Bailando′, y ‘Bien Drogado’, son algunos de los temas por los que Iván Felipe Morales, -nombre de pila de este artista-, se ha hecho un nombre en la escena urbana de Latam, no solo por lo contundente de sus líricas, también por la facilidad que él tiene para adaptarse a varios ritmos, como el reguetón y el trap; algo que lo ha llevado a hacer colaboraciones con ‘capos’ de la industria como Bad Bunny, Eladio Carrion y Ñengo Flow.

Es tal la versatilidad de Neutro, que para mitad del 2024 se le midió a sacar una salsa junto a sus compatriotas de Rawayana y Orestes Gomes; tema que lleva por nombre ‘Incomprendido’ cuyo video musical ya supera las 27 millones de reproducciones en YouTube, en el que se le ve al intérprete de ‘Laguna’ tocar las maracas con gran habilidad.

A todo este repertorio se le suma que en TikTok están masificándose videos de un stream que él realizó junto a los colombianos Mr Steven TC y Z Warrior, transmisión en la que el artista cantó con gran esmero y devoción las letras de la canción ‘Ilusiones’ del Cacique de la Junta, Diomedes Díaz; interpretación por la que lo están llenando de elogios.

“Neutro es como la Barbie el puede ser lo que quiera ser”, “Señor si ella no es para mí muéstrame a neutro shorty cantando vallenato”, “Neutro está bueno para una parranda de 3 días, uno no se va a aburrir porque lo pone cantar salsa merengue una llanerita y para rematar un vallenatico”, “Tiene más flow que Karol G cantando vallenato”, “Definitivamente Neutro no se muere de hambre hasta el vallenato lo pega”, y “El Neutro de la Junta”, son algunas de las reacciones en la web china.