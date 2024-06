Cartagena se mueve al ritmo del afrobeat con ‘Los Reyes del Mar’ de Hamilton

Desde hace ya unas décadas la ciudad de Cartagena cuenta con otro tipo de estructuras más allá de las murallas, los cuales no están diseñadas con el propósito de contener los ataques de los piratas, como lo hicieron estas construcciones desde su montaje a finales del siglo XVI. Se trata de los tradicionales picós, gigantescos sistemas de sonido que cedieron, de buena manera, a la invasión de los ritmos africanos, mismos que amenizan cualquier agasajo con temas de champeta y afrobeat.

Precisamente, Hamilton CTG, es uno de los artistas de la heroica que en los últimos años ha potenciado la escena del afrobeat, y por ahí “dicen y que y que”, como dice su lema insignia, que su EP, ‘Los Reyes del Mar’, se prospecta como uno de los más exitosos de la historia de este género en Colombia; compilado del que nos habló en entrevista para Publimetro.

“Este compilatorio trae muchas cosas diferentes, desde la primera canción que se llama ‘Tú’, es muy anglo que apunta a conquistar público como el de Londres; ‘Uff’ es un ‘afropop’ que lo pueden consumir en cualquier parte del mundo. No nos estamos encerrando a cosas, por ejemplo yo no solo hago afrobeat, también hago música regional, bachata, reguetón, electrónica, todo lo que nos fluye, porque gracias a Dios los artistas cartageneros somos versátiles, no nos cerramos ni nos limitamos”, expresó este cantante quien en nuestra conversación denotaba una gran felicidad por el recibimiento de su género en la industria musical.

“En Cartagena siempre ha habido una transición en la música, que viene desde nuestros antepasados. Por eso la champeta es la champeta, porque viene de la cultura africana y acá le adaptamos ciertos sonidos; lo mismo hicimos con los otros sonidos afrobeat de la Costa Caribe y ahora este movimiento es global, ya que otros artistas se han sumado como Feid, J Balvin y Maluma, no con cantantes de la región, pero ya estamos cerca de que eso suceda”, enfatizó.

“En estos últimos meses han pasado cosas increíbles con Cartagena y la Costa. Yo no soy el único que está ‘camellando’ por la ciudad, Zaider y Luister La Voz, lo están haciendo y hay una nueva camada que está reluciendo. Todo tiene que ver al hecho de que nosotros hemos crecido espiritualmente, nos vemos diferente, hablamos y vestimos de manera distintiva, eso sí, sin olvidar nuestro léxico”, añadió.

Este artista es consciente de que el trabajo duro y la constancia trae sus beneficios, pero también que el trabajar codo a codo con sus paisanos llevará a que el afrobeat, -que vio la luz en Nigeria, a mediados de los años 70-, se posicione en el globo con las readaptaciones que se hacen en Colombia, mismas que lo han llevado a trabajar con productores de renombre, como lo hizo con ‘Madrid’, tema realizado en conjunto con Zaider.

“En esta colaboración trabajamos en conjunto con The Prodigiez, quienes son los productores de Blssd y Maluma; toda la música que ellos sacan se vuelve tendencia. Ellos venían haciendo afro, pero cuando se encontraron con nosotros fue distinto, hasta el punto que duramos solo treinta minutos en sacar el tema. Yo quería sacarla inmediatamente, así fuera con un videoclip realizado en el estudio, pero me calmé y sacamos esto con ‘todos los juguetes’”, comentó.

“La cédula de uno para colaborar con otros referentes, del género que sea, es el Spotify, la capacidad de llenar una discoteca y grandes eventos, las veces que las personas corean nuestras canciones allí; ese es nuestro portafolio. El álbum ya cuenta con más de 12 millones de reproducciones en las plataformas y eso me dio la motivación para empezar a trabajar en mi próximo trabajo que llevará como título ‘Afro Rockstar’”, añadió.

“Zaider es negro y por ese simple hecho tiene un ‘flow’ increíble, en el ritmo que lo pongan la rompe; él viene haciendo afrobeat desde hace mucho tiempo, incluso él produce algunas canciones. Nosotros teníamos que juntarnos desde hace rato, ya que más que pares somos familia, somos unión y antes de hacer el tema teníamos claro que lo que hiciéramos iba a funcionar demasiado bien”, finalizó.