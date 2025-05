Bad Bunny reveló detalles inéditos de su último álbum junto a Apple Music

LOS ANGELES, CALIFORNIA - MARCH 17: (FOR EDITORIAL USE ONLY) Bad Bunny performs onstage at the 2025 iHeartRadio Music Awards at Dolby Theatre in Los Angeles, California on March 17, 2025. Broadcasted live on FOX. (Photo by Kevin Winter/Getty Images for iHeartRadio)

Sin lugar a dudas uno de los máximos exponentes del género urbano es el puertorriqueño Bad Bunny que durante los últimos años ha logrado acumular millones de fanáticos en todo el mundo. Esto lo ha llevado a cautivar mercados como el estadounidense poniéndolo entre los primeros lugares de los listados de los artistas más escuchados de todos los tiempo.

Debido a su auge, Apple Music hizo una edición especial denominada Track by Track con el artista. En esta, el reguetonero hace un recorrido de canción por canción de su más reciente álbum musical ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’, en el que se revelan detalles inéditos detrás de sus últimos éxitos musicales.

Para hacerse una idea de la narración, Bunny explica por ejemplo que, una de las canciones más especiales de su última entrega musical es ’BAILE INoLVIDABLE. De acuerdo con el artista, esta canción es la base de lo que fue la idea del álbum.

“El nombre ya trascendió a más que un baile: es una canción inolvidable, una experiencia inolvidable, un momento inolvidable. Es de las experiencias más bonitas que he tenido en la música, en mi carrera en general y en mi vida. Porque amo la música, y haber creado este tema, ver desde cómo nació la idea, cómo poco a poco se fue desarrollando… La historia completa es mi favorita, hasta que se hace realidad", cuenta el músico.

Siguiendo con esa línea, Bad Bunny deja al descubierto sus más sinceros sentimientos. Tanto así que manifiesta que en el caso de Bokete, la tristeza tiene un espacio enorme dentro de su recorrido musical, pero desde una perspectiva en la que la tristeza empodera.

“El sentimiento que tiene, la manera en que experimento con mi voz y trato de hacer cosas distintas. Es una canción triste, que al final no es tan triste porque ya estás seguro de lo que no quieres y de lo que esa persona perdió; no estás sufriendo por nadie. Sé que vas a sufrir por mí, te quise y me hubiera gustado seguir contigo, pero si no lo valoraste, pues ese es tu problema, porque sé lo que soy como persona”, contó.

Puerto Rico y sus raíces también hacen parte de Track by Track

Con la publicación de este álbum, Bad Bunny se arriesga en sonidos, matices y colores. Lo que lo lleva a mostrar cómo desde su música celebra la cultura de su país natal con un tono crítico sobre el impacto de la cultura gringa en la isla. Asimismo, deja en evidencia su descontento con el abandono de sus raíces y por eso, escribe canciones como ‘Lo Que le Pasó A Hawaii’, que básicamente busca convertirse en un himno de rechazo hacia el olvido de la esencia puertorriqueña.

"Este fue un sueño que tuve, por eso lo digo al principio de la canción. No recuerdo haber soñado con una canción completa de principio a fin y que no me dejara dormir. Recuerdo lugar, hora, todo, puedo hasta sentir el olor que había alrededor, la atmósfera de cuando escribí esta canción. Me desvelo a las dos o tres de la mañana, y tengo esta canción en la mente. Trato de seguir durmiendo, no puedo. So, la escribo completa en las notas del teléfono, y puedo continuar durmiendo. Al otro día me levanto y digo, “diablo, ¿qué fue eso?”. Es un tema muy especial. La hice pensando obviamente en Puerto Rico, y ver cómo Latinoamérica y países en el mundo entero se identificaron fue grande personalmente para mí. Ver a las personas cantándola, a otros artistas, es algo que me llena de mucho de mucho orgullo".