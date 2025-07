Carlos Vargas de La Red narró cómo su abuela falleció mientras le hacían las uñas

Carlos Vargas ha sido uno de los presentadores de televisión más queridos por su carisma y manera de narrar las noticias de la farándula colombiana. A pesar de tener una exitosa carrera, como ser humano, ha tenido que enfrentarse a situaciones de angustia y vulnerabilidad.

Y ese fue el caso de Carlos, ya que narró en Vibra, medio donde también trabaja, el momento exacto en el que su abuela falleció de manera inesperada en un salón de belleza.

Carlos Vargas narró el momento exacto en el que murió su abuela en un salón de estética

Sus palabras, pronunciadas en el programa matutino de Vibra, resuenan con una profundidad particular: “Cuando la señora que me hace las uñas dice ‘Ay, doña Alicia murió’. Yo volteo a mirar y veo la cara de mi abuelita desencajada, la boca la soltó, ahí sí sentí esa sensación de conexión pero de miedo”. Esta anécdota no solo es un testimonio personal de pérdida, sino también una ventana a cómo el duelo puede manifestarse de formas inexplicables.

¿Cuánto gana Carlos Vargas de ‘La Red’?

En una entrevista realizada en 2023 por Eva Rey en su programa Desnúdate con Eva, la periodista española le preguntó por su salario, a lo que él mencionó que no llegaba a los 100 millones, a lo que la periodista le contra preguntó “¿Pero los rozamos o casi, casi?” a lo que el presentador respondió que no, pero que iba por buen camino, en medio de la emoción que tenía.

Si bien Carlos no dio una cifra exacta de lo que gana, sí está en camino para poder llegar a esa cifra.