RCN recibe críticas por enviar a evento universitario a Karina García y Altafulla en representación del canal

RCN volvió a llamar la atención por dos de sus figuras más polémicas, se trata de Karina García y Altafulla que fueron invitados al evento “Encontrémonos en las regiones” en la universidad EAFIT de Medellín. Al postear las fotos del evento, el canal se llevó más de un comentario por los “ejemplos” que estaban llevando a un entorno educativo.

Esta iniciativa del ecosistema mediático de RCN está diseñado para recorrer el país y dar voz a los territorios colombianos. El propósito principal es fortalecer el diálogo nacional al centrar la atención en las comunidades locales, presentando sus realidades, liderazgos y soluciones en temas como educación, salud, empleo, cultura y sostenibilidad.

Actualmente, comenzó su gira en Antioquia, donde se ha desarrollado entre el 7 y el 18 de julio de 2025, con transmisiones especiales en vivo, actividades públicas y coberturas desde distintos municipios del departamento. A través de esta propuesta, RCN busca construir país desde sus regiones, promoviendo una escucha activa que integre los territorios en la conversación nacional.

Este 16 de julio visitaron Medellín y los comentarios depositados en la publicación no son los más positivos: "Vaya forma de motivar a los profesionales: llevándolos influencers inservibles que no agarran la pala“, ”De verdad? Uy no qué pena, tantos famosos que pasaron por la casa con buena intelectualidad llevan a una meretriz, y a un “cantante” con antecedentes de acoso. El mundo se está acabando.“,”que “el valor de las nuevas generaciones” entendemos que la narco estética, la prosti**, la corrupción y el elitismo es lo de moda en Medellín, pero una cosa es escuchar en los pasillos y otra cosa es que ustedes como universidad y canal nacional lo confirmen."

¿Karina y Altafulla tienen planes de ser padres juntos?

Karina fue entrevistada por ‘Lo Sé Todo’ en su hogar en Medellín, donde una de las preguntas que le hicieron era sobre la posibilidad de tener más hijos, a lo que respondió que por el momento la “fábrica” estaba cerrada, indicando: “En este momento de vida digo no, no quiero más hijos, pero uno nunca sabe” aseguró García.

La paisa comentó que su mamá era una de las personas que le dice que ellaestá todavía joven y que aún puede encontrar al “amor de su vida”, con el que quizá cambie de opinión.