Aleja Martínez, del ‘Desafío’, le ‘cantó la tabla’ a Guajira tras coronarse como ganadora, “prepotente y genera odio”

‘El Desafío’ es un ‘reality’ producido por Caracol Televisión que fue estrenado en el año 2004, el cual combina competencia física, trabajo en equipo y estrategia, enfrentando a participantes en pruebas extremas. Los concursantes, divididos en equipos como lo son Omega, Gamma, Alpha y Beta, que compiten por sobrevivir en condiciones adversas y ganarse el premio de los 1.200 millones de pesos.

En medio el estreno de la nueva temporada del ‘Desafío’, lo cierto es que no solo los 32 participantes han logrado destacarse, pues con la integración del pre y post ‘Desafío’ una de las exdesafiantes como lo es Guajira regresó al ‘reality’ de Caracol, pero esta vez para figurar como host digital en compañía de Esteban.

Pero, en medio del lanzamiento estuvo haciendo parte de algunas entrevistas, donde Guajira se refirió a Aleja Martínez, la ganadora del ‘Desafío’ 2023, dejando claro que quien era la verdadera ganadora había sido ella, pues durante aquella versión fue quien se destacó a nivel físico desde el principio hasta el final, a pesar de que en la prueba final la suerte no estuvo de su lado.

Si bien, para aquel momento, Aleja optó por guardar silencio y no referirse de manera contundente a este tema, lo cierto es que recientemente a través de sus redes sociales mostró su inconformismo frente a las palabras de Guajira en su contra:

“Yo respondo amorosamente si te van a dar te guardan, lo que es para ti, ni aunque te quites y el sol es tan hermoso que le brilla a todo el mundo. Claramente, lo mío era ser la ganadora del ‘Desafío’, inmodificable, llueve, truene o relampaguee, yo soy la ganadora del ‘Desafío’ porque en mi destino ya estaba escrito que tenía que ser yo, punto, nadie más.

A diferencia de ella que no ha sido ser la ganadora del ‘Desafío’ y probablemente todo sea una elección de vida que claramente no ha aprendido porque sus traumas los saco a relucir el día de la entrevista, pero eso ya es tema de ella y a nadie nos incumbe. Entonces probablemente en su vida y en su destino no esté ser la ganadora del ‘Desafío’, pero si esté el ser presentadora o comentarista de un formato de una aplicación de Caracol.

No han podido escoger mejor personaje para ese formato que ella, o sea encaja perfectamente porque es una mujer prepotente, que le encanta hablar de los demás, es una mujer que genera mucho odio, tiene que ser polémica para captar la atención, entre otras cosas".

Finalmente, Aleja Martínez destacó que no conoce a un mejor participante del ‘Desafío’ para cumplir este rol como host en Ditu, deseándole lo mejor a Guajira, resaltando que “el sol brilla para todo el mundo”, pero que no hay necesidad de ser venenosa para seguir presente.