Estas son las tres cirugías estéticas a las que se sometió Karen Sevillano, ¿no escatimó en gastos?

‘La casa de los famosos’ se estrenó en Colombia en el año 2024 de la mano del Canal RCN, con un grupo de celebridades quienes dieron de que hablar desde el primer día, pese a ello, quien se llevó el premio de los 200 millones y se convirtió en la más votada por parte de los televidentes fue Karen Sevillano. La creadora de contenido regresó en la segunda temporada, esta vez como host digital del ‘reality’ en compañía de Vicky Berrio y ahora se conoció que están son las tres cirugías estéticas a las que se sometió.

Hace varios días, Karen ingresó al quirófano encargándose de mostrar uno que otro detalle de este proceso con sus seguidores, quienes no dudaron en indagar el motivo detrás de una de sus cirugías.

Aunque en principio la ganadora de ‘La casa de los famosos’ optó por no revelar los procedimientos a los que se sometió, recientemente compartió no solo la clínica que eligió sino también las cirugías realizadas, siendo la primera de ellas, la reducción de senos y como según lo mencionó, ya que ingresaba al quirófano Sevillano decidió someterse a una nueva liposucción y la última intervención tuvo que ver con una remodelación costal.

“Tomé la decisión de volverme a operar, porque después de que me operé me puse a entrenar juiciosa, me subí de peso y de masa muscular (…) Aprovechando que ya estoy en el quirófano me doy una barridita completa (…) También les quiero contar que decidí regalarle una cirugía de reducción de senos a mi mamá“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Karen Sevillano, de ‘La casa de los famosos’.

¿Quién es la pareja de Karen Sevillano, de ‘La casa de los famosos’?

La pareja de Karen Sevillano, la ganadora de la primera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’, es Neider García, también un creador de contenido digital y ha sido un gran apoyo para Karen a lo largo de su carrera, especialmente durante su participación en el reality.

La relación de la pareja es muy visible en sus redes sociales, donde suelen compartir momentos de su vida juntos, bailes, y contenido humorístico. Su amor y complicidad fueron evidentes durante la estancia de Karen en ‘La casa de los famosos’, donde Neider la visitó y le brindó apoyo.