Karina García, de ‘La casa de los famosos’, habló del suceso paranormal que vivió en el ‘reality’, “qué miedo”

‘La casa de los famosos’ es un ‘reality’ que sigue dando de que hablar entre el público y más aún con las 9 personalidades que siguen en juego. Sin embargo, toda una polémica se desató con la más reciente eliminada, como lo fue Karina García, quien salió a aclarar varias de las situaciones que atravesó a lo largo del programa de entretenimiento.

Uno de los hechos que más llamó la atención tuvo que ver, precisamente, con el hecho al inicio del ‘reality’, donde Karina García llegó al cuarto del líder, luego de que Coco se ganara el liderazgo y la invitara a descansar allí, sin embargo, durante la noche se vivió una experiencia bastante sospechosa.

Aunque se desconoce si se trató de la edición del mismo, ahora con su eliminación de ‘La casa de los famosos’, Karina se refirió a este tema mientras que le mostraban el sorpresivo video: “No sé, no tengo idea. O sea, la verdad me asombra muchísimo ver eso, hasta estoy dudando si realmente soy yo, no sé, no tengo idea. Ya estoy a punto de creer que los duendes existen, no sé qué miedo”, agregó la exparticipante de ‘La casa de los famosos’ en entrevista con ‘El cartel paranormal de la Mega’.

¿Qué le pasó a la hija de Karina García, de ‘La casa de los famosos’?

La hija de Karina García, Isabella, confesó que no pasa los mejores momentos, ya que le suspendieron su cuenta de TikTok, pues según ella, varias personas terminaron denunciando su cuenta, lo que trajo consigo este hecho: “Mi cuenta de Tiktok ha sido bloqueada por tantos reportes que hicieron y bueno era algo que de cierta u otra manera yo ya venía venir, aquí me ven muy tranquilla, pero ya lloré, ya pataleé lo que tenía que patalear, porque, pues fue una cuenta de mucho trabajo, de mucho tiempo, pero bueno, no importa aquí estoy. Ya hemos intentado recuperarla, ya me ha intentado ayudar gente y pues realmente no sé si se pueda hacer algo (…) Aquí estamos”.