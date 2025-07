Yulitza Sarmiento, ganadora de MasterChef Junior volvió al programa, así luce

MasterChef Celebrity volvió a los hogares colombianos a través de la pantalla del Canal RCN, para cada noche acompañarlos con platos exquisitos de la mano de la personalidad de toda una nomina de celebridades. Esta nueva temporada esta siendo comentada por las figuras elegidas y por los cambios que trajo con su aniversario.

En el capítulo de la noche del domingo 13 de julio, el reality trajo un personaje bastante especial, para que visitara a los famosos. Se trató de Yulitza Sarmiento, la joven que en el año 2015, con tan solo 12 año se llevó el triunfo y el título de la primera MasterChef Junior de Colombia.

La joven proveniente de Barranquilla volvió como sorpresa para acompañar los retos que se deben cumplir, para su temporada, los chef Nicolás y Jorge también se encontraban. Su emoción junto a Claudia fue evidente al recibirla. Con su victoria, la joven de ahora 22 años, continuó en el mundo de la cocina.

¿Qué pasó con la ganadora de MasterChef Celebrity?

Tras ganar el concurso en el 2015, Yulitza siguió estudiando con normalidad, para graduarse en el año 2019. A la par siguió estudiando gastronomía y al pasar a la universidad decidió estudiar Comunicación Social y Periodismo en la Universidad del Norte, carrera que culminó a finales del 2024.

En el 2022, como en este año, Yulitza visitó MasterChef para seguir demostrando su título como MasterChef Junior, que además ofrece asesorías de cocina y ahora regresó para el aniversario del reality. Con su pasó, posteó varias fotos y dejo un conmovedor mensaje al programa y a la Yulitza de 12 años que hizo historia en el programa.

“Volver 10 años después a este lugar que marcó un antes y un después para mi vida siempre será un placer, es como regresar al corazón un recuerdo que sigue latiendo fuerte.Caminar de nuevo entre fogones, cámaras y emociones me recordó por qué amo lo que hago. Participar en ese reality no solo fue una competencia, transformó mi vida: me retó, me desnudó emocionalmente, me empujó a creer en mí, incluso cuando no conocía mi talento.”

Añadiendo: “Hoy, una década después, regreso con más experiencia, siendo una profesional en la carrera de mis sueños; ya no esa niña que no tenía claro lo que quería, con nuevas cicatrices y muchos sueños cumplidos, pero con la misma pasión encendida por la cocina, tanto así que luego de terminar mi carrera decidí estudiar esto que tanto me apasiona.”

¿Qué dijo Yulitza Sarmiento al regresar a MasterChef Celebrity?

La joven de 22 años se mostró agradecida con esta oportunidad de volver a la cocina juntos a dos de los jurados que acompañaron su proceso hace una década y a Claudia Bahamón.

