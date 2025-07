Él es el esposo italiano de Andrea Guzman, a quien le dedico su receta del reto de campo en MasterChef

En la noche de este viernes en MasterChef se llevó a cabo un nuevo reto de campo, en el que el equipo azul y el equipo naranja tuvieron que competir con dos recetas muy diferentes. En el caso del azul, estuvieron encargados de crear platos italianos, desde la entrada, el plato fuerte hasta el postre, mientras que el equipo naranja tuvo la cocina árabe.

En el grupo naranja se encontraba Carolina Sabino, Julian, Rene, David, Yepes, Ricardo, Luly, Patricia y último Katerine. En el equipo azul se encontraba Raúl, Pichingo, Valentina Taguado, Valeria, Nicolás, Jorge, Michelle y Alejandra y Andrea Guzmán quien expresó su emoción por cocinar un rissoto, contando que es un homenaje a su familia.

La reconocida actriz contó que su esposo es italiano y con él tiene dos hijas que también lo son, por lo que hablando el idioma expresó su emoción por preparar este plato, que honra a la cultura de su familia.

¿Quién es el esposo de Andrea Guzmán?

El esposo de la querida actriz es Paolo Miscia, italiano egresado de la carrera de Negocios y Economía Empresarial y fue, durante varios años, vicepresidente de Mercadeo del canal Caracol. Se desempeña en el sector de marketing digital y análisis de audiencias por lo que se encuentra en el mismo medio de que Guzmán y con el que llevan más de veinte años juntos.

En diferentes entrevistas, la actriz ha contando a detalle como se conocieron, señalando que fue un flechazo en una playa de República Dominicana. Al principio la relación tuvo complicaciones debido al tiempo y la distancia, pues ella estaba grabando la primera temporada de Pedro el Escamo y el todavía vivía en el país europeo.

“Él es el marido perfecto. Yo a veces digo: ‘Me conseguí un extraterrestre’, porque hombres como él es muy difícil, muy difícil (...) alguien que te apoye, como él me apoya, y como la pasamos de bien juntos. Nos reímos mucho y eso hace que yo no quiera estar con nadie más, porque nadie me hace reír así”, contó para Bravissimo hace un tiempo.